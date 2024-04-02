以色列空襲伊朗大使館——內塔尼亞胡和拜登的較量

以色列4月1日對伊朗駐敘利亞大使館發動空襲，造成包括一名高級軍事指揮官等七人死亡。這件事看似是以色列為了報復伊朗支持哈馬斯而進行的軍事行動，本質上是對美國的警告。

在本輪以巴衝突中，美國的態度已經明顯轉變。數日前聯合國安理會就加沙停火草案進行表決，美國投了棄權票使得該決議得以通過。這是美國自2023年10月加沙衝突爆發以來首次允許一項要求加沙地帶「立即停火」的決議獲得通過。曾多次否決停火決議的美國已經迫於壓力無法無條件袒護以色列。美國棄權不僅被視為戰爭的轉折點，還是美國和以色列關係的轉折點。

4月1日，以色列民眾在耶路撒冷示威，要求內塔尼亞胡下台。（Reuters）

在聯合國停火決議通過後，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）堅持對加沙南部城市拉法的進攻計劃。儘管美國各級官員多次稱對拉法實施重大軍事行動將是一個錯誤，並公開表示繼續尋求阻止以色列對拉法發動攻勢。但是內塔尼亞胡的態度是沒有美國支持也要打。在美國在聯合國安理會投下棄權票後，以色列宣佈取消派代表團訪美。美國和以色列之間的矛盾已經公開化。（編按：雙方代表在4月1日則進行了視像對話，下周可能親身見面。）

2023年10月以巴衝突爆發後，以色列要求加沙北部的民眾向南遷徙為以色列打擊哈馬斯武裝騰出戰場。可以說上百萬巴勒斯坦人是在戰爭的顛沛流離中遷徙到拉法謀求生存的。這座位於埃及和巴勒斯坦邊界口岸的小城人口已經暴漲到了大約150萬。現如今內塔尼亞胡給出的打擊拉法方案是打算讓巴勒斯坦人從拉法遷移，先疏散平民，再動手打擊。

眾所周知，哈馬斯武裝混跡於普通民眾中間，極難徹底消滅，如果真的有疏散平民打計劃，那麼哈馬斯武裝也必然會早早逃離拉法，根本不會等平民撤出後留下來挨以色列的轟炸。

為了連任的拜登不能不考慮戰爭帶來的道德審判，為了在位的內塔尼亞胡不得不持續開動戰爭機器。圖為美國總統拜登2023年10月18日在以色列特拉維夫會見以色列總理內塔尼亞胡。（Reuters）

內塔尼亞胡的平民疏散計劃，如果不是一場無差別的大屠殺，那麼就是一場戰爭表演，除了徒增巴勒斯坦普通逃難民眾的生存困境，對於打擊哈馬斯沒有太大幫助。

沒有美國支持的以色列困境重重，沒有戰爭加持的內塔尼亞胡政府同樣搖搖欲墜。以色列現如今對伊朗大使館發動空襲，相當於激化了以色列和伊朗的矛盾，雙方之間的戰事是否會升級為伊朗和以色列美國的對抗都是未知數。

以色列通過肆無忌憚的空襲，展示了隨時拉美國下水的實力。這是屬於內塔尼亞政府和拜登政府之間的內部拉鋸戰。當拜登政府要和以色列撇清關係時，內塔尼亞胡政府用對外動武的手段提醒美國，美國必須面對和以色列捆綁在一起的現實。內塔尼亞胡這一招是否有效，拜登政府是否會加速推進顛覆內塔尼亞胡政權計劃，各方拭目以待。