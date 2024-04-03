印尼候任總統訪東京晤岸田文雄　冀與日本加強合作

印尼候任總統、大印尼行動黨總主席普拉博沃（Prabowo Subianto）4月3日在東京與日本首相岸田文雄會面時說：「我們兩國已經建立合作關係，上任後，我希望進一步鞏固我們的關係。」普拉博沃4月1日在北京亦向中國國家主席習近平表明，希望印尼與中國建立密切關係。普拉博沃同日亦會見日本防衛大臣木原稔（Minoru Kihara）。



普拉博沃過去多次強調，為全球第四大人口大國的印尼堅持推行不結盟政策。他在2月總統選舉勝出後，即刻開展他的首次出訪，4月1日到訪中國，4月3日轉訪日本。

圖為2024 年4 月1日，中國北京，中國國家主席習近平和印度尼西亞候任總統普拉博沃（Prabowo Subianto）在人民大會堂握手。（Reuters）

中日兩國都在向南中國海周邊的東南亞國家示好，以在這一戰略地區掌握影響力。中國宣稱擁有南中國海大部份水域的主權。

普拉博沃的當選引起人權組織的關注，他被指在1990年代武力鎮壓東帝汶獨立革命運動，犯下侵犯人權罪，還幕後策劃1997年至1998年間綁架民主派人士的行動，他否認這些指控。印尼軍方於1998年8月完成相關調查後決定「體面解除」（honorably discharge）普拉博沃的職務，他當時的軍階是三星中將。

現為印尼國防部長的普拉博沃將在2024年10日宣誓就任總統，接替現總統佐科維多多（Joko Widodo）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

