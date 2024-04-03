習近平拜登通話談及香港 中方稱23條立法是憲制責任 美不得干涉
撰文：成依華
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中國國家主席習近平4月2日晚上與美國總統拜登（Joe Biden）通電話，據中國外交部3日講述中美兩方通話內容，中方談到完成香港基本法第23條立法是香港維護國家安全的憲制責任，美方應尊重中國主權和香港法治，不得干擾及干涉。
據中國外交部發言人汪文斌3日表示，中方明確指出香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，完成香港基本法第23條立法是香港特別行政區維護國家安全的憲制責任，有利於保護香港全體居民的根本福祉，有利於保護世界各國投資者的在港利益，絲毫不會減損香港居民依法享有的各項權利和自由。
他稱美方應該尊重中國主權和香港法治，不得干擾，更不得干涉。
據汪文斌指，中方也在通話中談到南海的仁愛礁問題，向美方強調中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，涵蓋群島內的島、礁、灘、沙，包括仁愛礁。
北京：仁愛礁問題根源在菲律賓
他指仁愛礁問題的根源是菲律賓方面多次出爾反爾，企圖在中國的無人島礁上建設永久哨所，以此實現對仁愛礁的永久非法侵佔，又指美國不是南海問題當事方，不應該介入中菲兩國之間的問題。他稱維護本國領土主權和海洋權益，中方有堅強意志和堅定決心。
汪文斌並指中方強調新疆、西藏問題都是中國內政，人權不是哪個國家的專利，中國高度重視保護人權，一國人權怎麽樣，各自人民最有發言權，他指中方願在相互尊重的前提下就人權問題同美方進行交流，但是堅決反對以人權為借口干涉中國內政。