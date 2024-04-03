習近平拜登通話談及香港　中方稱23條立法是憲制責任　美不得干涉

中國國家主席習近平4月2日晚上與美國總統拜登（Joe Biden）通電話，據中國外交部3日講述中美兩方通話內容，中方談到完成香港基本法第23條立法是香港維護國家安全的憲制責任，美方應尊重中國主權和香港法治，不得干擾及干涉。



據中國外交部發言人汪文斌3日表示，中方明確指出香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，完成香港基本法第23條立法是香港特別行政區維護國家安全的憲制責任，有利於保護香港全體居民的根本福祉，有利於保護世界各國投資者的在港利益，絲毫不會減損香港居民依法享有的各項權利和自由。

他稱美方應該尊重中國主權和香港法治，不得干擾，更不得干涉。

2023年11月15日，中國國家主席習近平同美國總統拜登在斐洛里莊園舉行中美領導人會晤。（新華社）

據汪文斌指，中方也在通話中談到南海的仁愛礁問題，向美方強調中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，涵蓋群島內的島、礁、灘、沙，包括仁愛礁。

北京：仁愛礁問題根源在菲律賓

他指仁愛礁問題的根源是菲律賓方面多次出爾反爾，企圖在中國的無人島礁上建設永久哨所，以此實現對仁愛礁的永久非法侵佔，又指美國不是南海問題當事方，不應該介入中菲兩國之間的問題。他稱維護本國領土主權和海洋權益，中方有堅強意志和堅定決心。

汪文斌並指中方強調新疆、西藏問題都是中國內政，人權不是哪個國家的專利，中國高度重視保護人權，一國人權怎麽樣，各自人民最有發言權，他指中方願在相互尊重的前提下就人權問題同美方進行交流，但是堅決反對以人權為借口干涉中國內政。