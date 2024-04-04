王毅晤老撾副總理兼外長沙倫賽　稱兩國要合力打擊跨境犯罪

中共中央政治局委員、外交部長王毅4月3日在廣西與老撾黨中央政治局委員、副總理兼外長沙倫賽舉行會談。



根據中國外交部，王毅稱，中國正加快發展新質生產力，擴大高水平對外開放，以中國新發展為老撾等周邊國家，共同實現現代化提供新動力。

王毅表示，中老鐵路黃金大通道效應日益突顯，雙方要着眼長遠發展，進一步便利口岸通關，加快區域聯通，共同擦亮這塊金字招牌，中方願同老方加強能源等領域務實合作，助力老撾經濟社會發展，雙方要合力打擊跨境犯罪，堅決遏制賭博、電詐等違法活動。

沙倫賽表示，相信中國將通過發展新質生產力、推進中國式現代化而更加繁榮強盛，並將為其它發展中國家實現現代化發揮典範作用。老撾與中國命運與共、志同道合，是社會主義同志加兄弟，是具有戰略意義的命運共同體。老方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方在涉港、涉疆等問題上的立場。願同中方共同落實好構建老中命運共同體新版行動計劃，推動老中鐵路發揮更大經濟效應，加強能源、農業、旅遊等領域合作，共同打擊跨境犯罪。作為東盟輪值主席國，將同中方密切溝通配合，攜手推動東亞合作進程。