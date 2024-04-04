韓國醫生工潮　尹錫悅晤醫生代表未見突破　醫方代表會後批評政府

韓國醫生工潮持續多時，韓國總統尹錫悅4月4日與醫生代表會面2個多小時，但據韓媒指，雙方立場差距大，政府和醫界矛盾恐將更加激烈。在會談結束後，朴檀強烈批評政府，並指韓國的醫療沒有未來。



韓聯社報道，大韓實習住院醫生協議會緊急對策委委員長朴檀4日在首爾龍山總統府會晤尹錫悅，據報他獨自一人參加會談，總統室也僅有政策室室長成太胤和總統辦公室發言人金秀卿兩人陪同尹錫悅參加。

韓國總統辦公室發言人之後表示，尹錫悅在面談時表示，今後在與醫界探討醫學生擴招等醫改問題時，將尊重實習和住院醫師的立場，又指尹錫悅傾聽朴檀指出的當前醫療體系存在的問題，雙方就改善實習住院醫師的待遇和工作環境交換意見。

圖為2024年2月4日，韓國總統尹錫悅在韓國首爾總統府接受韓國廣播公司（KBS）採訪時發表講話。（The Presidential Office/Handout via REUTERS）

報道指，外界期待這次會談能夠幫助解決工潮問題，但在會談結束後，朴檀強烈批評政府，他在社交網站發文稱韓國的醫療沒有未來，之後在回應傳媒時也僅重申相同立場。

這次風波始於韓國政府擬2025年度增加2,000個醫學院招生名額，相當於大增65%，以解決農村地區和基本醫療領域長期存在的醫生短缺問題，此舉引發當地醫生界的猛烈抨擊，認為會破壞國家優秀安全的醫療系統、影響醫療品質，發起抗議及集體辭職，反對政府推行醫學院擴招計劃。