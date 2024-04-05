路透社：德國總理朔爾茨將訪華　寶馬平治等德企高層隨行

路透社4月4日報道，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）4月晚些時候將訪問中國，預計寶馬、平治（Mercedes-Benz ）等多家德國企業高管將與他一同前往。



報道稱，西門子公司表示，該公司行政總裁、德國經濟亞太委員會主席博樂仁（Roland Busch）將加入下週末的訪華行程。熟悉情況的消息人士稱，平治也確認其行政總裁康林松（Ola Kallenius）向將參與行程。報道說，寶馬集團董事長齊普澤（Oliver Zipse）和拜耳集團行政總裁安德森（Bill Anderson）也將與朔爾茨同行。

路透社稱，此次訪華是朔爾茨自去年夏天柏林制定針對中國戰略以來首次訪問中國，該戰略敦促「去風險」以減少面對中國時的經濟風險，但在具體措施和具有約束力的目標方面含糊其辭。路透社在標題中提到，即使德國政府推動所謂「去風險」，德國企業的CEO們依然願意加入朔爾茨的訪華團。

圖為德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）2024年3月27日在柏林與拉脫維亞總理西利尼亞（Evika Silina，不在圖中）舉行聯合記者會並發表講話。（Reuters）

路透社還稱，德國總理在進行重大外訪時通常都會有高級商務代表團隨行，此次出訪的高管名單凸顯了中國作為德國最大貿易夥伴的地位。對於德國工業來說，中國仍然極為重要，尤其是汽車製造商。他們與中國合作夥伴在中國這個全球最大的汽車市場上運營着多家合資品牌。

報道稱，隨行企業高層的名單並不是最終的，隨着行程最終確定，可能有更多的人加入。德媒今年2月時披露，朔爾茨4月訪華。朔爾茨2022年11月曾率商業代表團訪問中國。

路透社2月7日引述一名對計劃知情者稱，朔爾茨4月15日至16日訪華。德媒《法蘭克福匯報》（Faz Newspaper）是首先報道他訪華消息的德國媒體。