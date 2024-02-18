王毅晤德國總理倡排除干擾堅持開放貿易　朔爾茨：反對脫鈎斷鏈

在德國出席慕尼黑安全會議的中國外長王毅2月17日會見德國總理朔爾茨（Olaf Scholz），他表示中德應排除干擾，繼續堅持開放和自由貿易，充分發揮經貿合作「壓艙石」作用。朔爾茨指德方反對保護主義，反對脫鈎斷鏈。



據中國外交部指，王毅表示當前國際局勢亂象頻仍，熱點問題此起彼伏，世界經濟復蘇乏力，中國作為負責任大國，將堅定做動盪世界中的穩定力量。

他指中方也支持德國在國際和地區事務中發揮更大作用，願同德方相互理解，相互支持，增進互信，加強協作，共同為世界提供更多穩定性和確定性。

王毅表示今年是中德建立全方位戰略夥伴關係十周年，雙方應總結成功經驗，加深互利合作，實現優勢互補，造福兩國人民。

他又指雙方應排除干擾，繼續堅持開放和自由貿易，充分發揮經貿合作「壓艙石」作用，為此提供可預期的政策環境。

在德國出席慕尼黑安全會議的中國外長王毅（右）2024年2月17日會見德國總理朔爾茨（左）（中國外交部）

中國外交部稱，朔爾茨請王毅轉達對中國領導人的誠摯問候，表示德方願同中方籌備好今年的高層往來，推動取得更多實質成果。

他指德國經濟深度融入全球化，發展受益於自由貿易，德方反對保護主義，反對脫鈎斷鏈，樂見中國發展振興，願為其他國家在德企業提供優質營商環境。當前國際局勢面臨艱難時刻，德方願同中方一道，為維護和平穩定發揮積極作用。

王毅也會見德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）、巴伐利亞州州長索德爾（Markus Söder）等人。