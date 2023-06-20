中德總理會談　李強盼德國堅持獨立自主　朔爾茨：願加強互利合作

中國國務院總理李強訪問德國，為上任後首次外訪，他6月20日與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）會談，他稱冀德方繼續保持開放心態，堅持獨立自主，又稱中方倡議把應對氣候變化作為中德合作的指導理念之一。朔爾茨談到願加強互利合作，在應對氣候變化、綠色發展等領域達成更多合作共識。



央視新聞報道，李強與朔爾茨會談時表示中國和德國是現代化道路上的可信、可靠合作夥伴，中德建交51年來，雙方本着互相尊重、互利共贏的精神，持續加深對話合作，打造全方位戰略夥伴關係，共同推動中歐關係健康穩定發展。

他主張作為有影響力的大國，中德應該更加緊密攜手合作，中方願同德方一道努力，推動中德關係邁上新台階，更好服務兩國發展，並為世界注入更多正能量和穩定性。

盼德國堅持獨立自主

李強又指中德經貿合作歷經半個多世紀發展，取得今天成績實屬不易，希望德方繼續保持開放心態，堅持獨立自主，以國際規則為基礎、以契約精神為原則妥善處理有關問題。

應對氣候變化作為合作指導理念

他指雙方應大力提升人員往來便利化水平，加強兩國人文交流，中方倡議把應對氣候變化作為今後中德合作的指導理念之一，推動綠色科技、產業合作，探討建立綠色能源產業鏈合理有序的分工格局。

央視新聞指，朔爾茨表示德方歡迎中國實現發展繁榮，這有助於世界和平穩定，德方反對任何形式的脫鉤，去風險不是「去中國化」。

他指德方致力於同中方發展穩定的關係，願進一步加強雙方交往，加強互利合作，在應對氣候變化、綠色發展等領域達成更多合作共識，德方支持雙向投資，將為中國企業赴德投資提供良好營商環境。