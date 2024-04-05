耶倫訪華與中國副總理何立峰會面

美國財政部長特耶倫（Janet Yellen）展開為期6天訪問行程，與中國高級官員展開為期4天的會談。她當天中先後與美國商會等商界領袖及廣東省長王偉中會面後，與中國副總理何立峰會面。



耶倫4月6日將轉往北京，與中國總理李強、財長藍佛安等官員會面。

耶倫與王偉中和中國副總理何立峰等官員的會面，由於主題更棘手，這些談判可能比過去的談判更具爭議性。

耶倫和其他拜登政府官員愈來愈擔心中國電動車、太陽能板、半導體和其他商品的生產過剩，這些商品在國內需求下滑的情況下湧入全球市場。她料將指出，這對中國不利，並且正在損害其他國家的生產商。

美國財政部長特耶倫（Janet Yellen）展開為期6天訪問行程，與中國高級官員展開為期4天的會談。她2024年4月5日先後與美國商會等商界領袖（不在圖中）及廣東省長王偉中（不在圖中）會面後，與中國副總理何立峰會面。（圖片來源：CGTN）

耶倫在會議開始時告訴王偉中，有一個健康的經濟關係可讓中美經濟有巨大得益，而建立健康的經濟關係，必須讓美國工人和企業有一個可作公平競爭的環境。

她又說，中美必須在有意見分歧的領域保持公開和直接的溝通，她說，「這包括中國的工業產能問題，美國和其他國家擔心這個問題可能會導致全球外溢效應。」

耶倫訪華：2024年4月5日，美國財政部長耶倫（Janet Yellen，左）訪華期間，廣東省省長王偉中（右）在廣州與她會面。（Reuters）

一些貿易專家認為，美國對於中國以生產為中心、補貼和債務驅動的經濟模式的批評增多，是美國提高對中國電動車和清潔能源產品關稅以保護美國工業的第一步。

耶倫迴避提出任何新貿易壁壘的威脅，但她在搭機飛往中國廣州期間，她不排除採取更多行動，以保護新興的美國電動車、電池、太陽能和其他商品供應鏈免受中國廉價進口產品的影響。

美國財政部預計中國政策不會因會議而發生重大轉變，但重要的是要解釋這些行業過度投資在全球範圍內造成的問題。