耶倫訪華｜77歲老將再當先頭部隊　出訪前鷹派表態是虛招？

今天，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）抵達廣州，開啟了她財長任期的第二次訪華，美財政部表示，耶倫此行將尋求與中國建立健康的經濟關係。

本文轉載自微信公眾號政事堂2019。撰文：顧子明



這位77歲的老將，也再一次成為了美國高級別官員訪華潮的排頭兵（即先頭部隊）。

預計跟九個月前的那一輪類似，國務卿布林肯（Antony Blinken）等美國各級官員和議員，也會在耶倫訪華後梯次來訪。

耶倫訪華：美國財政部長耶倫（Janet Yellen）2024年4月4日抵達中國廣州白雲國際機場。（REUTERS/Tingshu Wang）

而本次的中國之行，根據目前中美官方透露出來的消息，耶倫此次將會晤分管財政金融的何副總理、一些老朋友，財政部長藍佛安、中國人民銀行行長潘功勝，以及廣東主要領導和在華美企代表。

作為拜登政府裏面對華最鴿的部長，美國方面善意，往往都是由她負責展示。

上一輪7月訪華，耶倫的專機落地時，北京的天空剛好出現一道彩虹，便被賦予了很多「天氣之外」的外交涵義，在後續數輪各級談判和會面中常常被提起。

在北京的長安一號，耶倫也召集了多名女性經濟學家共進晚餐，引發了中國輿論圈一輪的激烈討論甚至爭論。

同時，去年耶倫訪華後牽頭組建的中美經濟工作組和金融工作組，雙方基本保持每個月一次的高頻溝通，也是目前中美最通暢的溝通通道之一。

根據紅白臉的分工，唱紅臉的耶倫，預計也會拿出這一輪中美之間對外展示關係修復最多的成果。

當然，耶倫的鴿，也僅是在拜登政府內部的相對鴿。

在本次出訪之前，耶倫很突兀的大肆抨擊中國新能源汽車、光伏以及鋰電池「新三樣」的過剩產能，引發了全球媒體的關注。

耶倫訪華：2024年4月5日，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）來到廣州市與廣東省省長王偉中會面，圖為她與美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns，右一）抵達會場。（Reuters）

按理說，負責唱紅臉的耶倫不應該如此，事出反常必為妖，因此這應該是分析耶倫此次來的一個重要抓手。

首先，「新三樣」是美國商務部長和首席貿易代表的工作，耶倫拿並非她分管的業務大放厥詞，頗有「狗拿耗子」之嫌疑。

（注：耶倫的職務是財政部長，主管稅收、財政、國債、鑄幣、金融機構、金融犯罪等，對應我們這邊，職能大約相當於主管財政和金融兩項工作的副總理。）

其次，「新三樣」是中國的國策，其上游的公司也都是系統性的安全級別，都是我們不可能讓步的領域，作為連續次中美關係的破冰先鋒，要為後面的布林肯訪問鋪路，耶倫也不可能堅持一個我們不會讓步的領域求讓步。

第三，「新三樣」的利益集團在美國毫無政治地位，哪怕如馬斯克都沒資格跟其他傳統車企一起去見拜登，這些領域沒力量擠進中美博弈或者交易的範疇。

基於以上三點，基本可以判斷出來，耶倫來之前的鷹派表態是「虛晃一槍」，醉翁之意不在酒。

其目的政事堂猜測，一方面，近期我們正在籌備的一系列中歐領導人會晤，耶倫通過幫腔其歐洲盟友非常關切的「新三樣」問題，籠絡盟友一起對我們造勢施壓，這是拜登政府上台以來的一貫外交思路。

另一方面，跟峇厘島那一輪會面前的妖鎳事件類似，先提一個我們絕對不會妥協的領域，然後再耶倫再提出她真正關切的問題，尋求我們的讓步。大約就是魯迅那段經典的拆物資和開天窗的調和性論述。

耶倫訪華：2024年4月5日，美國財政部長耶倫（Janet Yellen，左）訪華期間，廣東省省長王偉中（右）在廣州與她會面。（Reuters）

綜上內容，做一個猜測。

本次耶倫訪華期間，中美明面上會在反金融犯罪（國際洗錢、跨國逃稅，恐怖主義融資)等領域取得「巨大成果」，推動經濟工作組和金融工作組進一步的合作等等。

而雙方均不會公開談及但卻是重中之重的，會是耶倫直接負責的國債問題，就像前幾天《央媽不會QE》提到的，依靠財政發力的中國需要壓低發債的成本，同樣，依靠財政部花錢的拜登政府也同樣需要壓低融資成本，來借更多的錢，幫助他們贏得大選。

對於我們來說，就像央行影響匯率更多是靠態度而非買入，同樣，作為美債的超級持有人，我們也不需要真的買多少，只需要調整動作釋放信號，就可以對價格進行預期管理。

因此，這次耶倫訪問的第一要務，有可能是要求中國配合美國平穩進入降息周期。