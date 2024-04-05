耶倫訪廣州大快朵頤　陶陶居公開菜單　稱美國吃貨財長親民用餐

撰文：張顥庭 蕭通
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美國財長耶倫（Janet Yellen）4月4日抵達廣州，展開為期6天的訪華行程。央視旗下的自媒體「玉淵潭天」稱，耶倫於廣州的第一頓飯，是光顧老字號陶陶居。它5日公開菜單，當中菜色相當豐富，包括燒鵝、乾炒牛河、蛋撻等。美國領事館指，耶倫吃得「非常滿意，很開心」。

據陶陶居微信公眾號，耶倫當日曾享用陶陶居大蝦餃、紅米腸、蛋撻、蘿蔔糕、百年燒鵝、蜜汁叉燒、一口酥豆腐、冰鎮咕嚕肉、乾炒牛河、砂鍋雜菌煲、油泡斑魚球、木耳秋葵、山泉水浸菜心、雙皮奶等。

美領館要求在大廳用膳，並移走屏風，供耶倫和廣州市民一同就餐。

耶倫抵達中國翌日，與廣東省省長王偉忠在廣州會面：

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玉淵潭天稱，耶倫出發前曾向媒體表示，和世界各地民眾接觸，是她工作的一個關鍵部份，而做到這一點的最佳方式就是通過食物和當地餐館。

玉淵潭天在微博表示，注意到耶倫筷子用得不錯，但認為作為美國官員，耶倫要了解中國的不能光是食物，只有更加了解中國，才能擺正美國的世界觀、中國觀，中美關係觀。

▼以下耶倫所乘專機抵達中國廣州的情形，可見中國財政部副部長廖岷及美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）等在場迎接。▼

耶倫在社交網站X（前稱Twitter）發文表示，她前行會先到廣州，然後再到北京，期間會與官員、美國商界領袖和其他人士接觸，以促進美國的經濟和國家安全利益。

根據美方公布，耶倫此行將會晤中國國務院總理李強、中國國務院副總理何立峰、廣東省省長王偉中、美國在華企業代表等。

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