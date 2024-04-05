遇襲NGO世界中央廚房促獨立調查：以色列軍調查自己無法令人信服

以色列軍隊4月1日空襲加沙數個地點，造成非政府組織（NGO）世界中央廚房（World Central Kitchen）7人死亡後，以軍5日表示兩名涉事軍官撤職。世界中央廚房回應稱，以軍無法令人信服地調查其自身的失敗，要求成立獨立委員會調查事件。



世界中央廚房5日回應稱，以軍承認對事件負有責任，對組織車隊犯下致命錯誤，也對涉事指揮人員採取懲戒行動，承諾改革，這些都是向前邁進的重要步驟。但組織也指出，從初步調查也可清楚地看出，以軍在部署致命行動時無視自身指引、指揮制度和作戰規則。

聲明稱「若然沒有系統式的變革，將會出現更多軍事上的失敗、更多的道歉和更多悲傷的家庭。」

聲明也指「我們要求成立一個獨立委員會，調查殺害我們世界中央廚房同事的事件，以色列國防軍無法令人信服地調查他們自身在加沙的失敗。」

世界中央廚房創辦人安德烈斯（José Andrés）之前在4月3日批評，以色列軍隊是有系統性地、逐部針對他們的車輛。

以軍5日則透過聲明指，事件是由於錯誤識別、決策錯誤及違反標準操作程序的攻擊而造成的嚴重失誤。以方強調是誤襲，確信當時目標是哈馬斯武裝分子，而不是世界中央廚房員工。

聲明稱以軍把一名旅級參謀長和一名旅級火力支援軍官免職，向包括南方司令部指揮官在內的3名高級軍官發出正式訓斥。