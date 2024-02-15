以色列攻入加沙南部醫院找人質+拘數人　NGO促停手：危害醫生病人

以色列軍隊攻入加沙地帶南部汗尤尼斯（Khan Yunis）的納賽爾醫院（Nasser Hospital），並拘捕數人，以方指「可靠證據」顯示部份人質遭帶到醫院，巴勒斯坦激進組織哈馬斯則否認此說法。流傳片段顯示醫院走廊滿是煙霧，國際組織無國界醫院促以軍停止行動，指行動危及設施內的醫務人員和病人。



納賽爾醫院是目前加沙地帶內仍然運作的最大醫院。加沙地帶衛生部門發聲明指，以軍在破壞納賽爾醫院南牆後攻入。目前有大量病人無法撤離醫院。

以軍2024年2月15日繼續在加沙地帶的軍事行動，一名婦人從加沙南部醫院撤離後，坐在地上休息（Reuters）

以軍表示，根據「可靠證據」顯示，部份人質遭帶到納賽爾醫院，也有部份人質已經身亡，遺體在醫院內。哈馬斯否認以方的說法。

以軍欲攻入醫院尋找人質，又強調這次行動的關鍵目標也包括確保納賽爾醫院繼續發揮治療加沙病人的重要作用。

英國廣播公司（BBC）報道，醫院內民眾一度用雜物擋門，冀阻止以軍攻入，後來網上流傳片段顯示，醫院走廊內滿是煙霧。

↓ 醫院走廊充滿煙霧 ↓

以色列之後又發聲明指，一些哈馬斯分子似乎躲藏在納賽爾醫院內受傷平民的後面，以軍在行動期間拘捕數名嫌疑人。

NGO：死傷人數不明

國際非政府組織無國界醫生15日指「醫院在15日凌晨遭炮擊，儘管以色列軍隊告訴醫務人員和病人可以留在設施中。」組織又指「我們的工作人員報告稱場面混亂，死傷人數不明。」

組織呼籲以軍立即停止攻擊納賽爾醫院，指行動危及在設施內的醫務人員和病人。