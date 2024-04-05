王毅晤越南外長倡加快推進海上合作　警惕陣營對抗

中國外長王毅4月4日在廣西同越南外長裴青山舉行會談。據中國外交部5日指，王毅談到要妥善管控分歧，加快推進海上合作和「南海行為準則」磋商，以合作共贏化解矛盾分歧，又指要警惕陣營對抗。



王毅說，中方始終視越南為周邊外交優先方向，願同越方一道，落實好兩黨最高領導人共識，規劃好雙邊交往合作，共同推動中越命運共同體建設紮實向前發展，不斷邁上新台階。

王毅表示，雙方要聚焦「六個更」總體目標，攜手推進各領域合作，加強高層戰略溝通，加快發展戰略對接，持續擴大經貿投資、數字經濟、綠色發展、新能源、關鍵礦產等方面合作。

要警惕在本地區搞陣營對抗

他又談到要妥善管控分歧，加快推進海上合作和「南海行為準則」磋商，以合作共贏化解矛盾分歧，王毅強調，要警惕在本地區搞陣營對抗，拼湊各種「小圈子」，破壞地區和平穩定大局。

據中方指，裴青山表示中越在兩國領導人確定的雙邊關係新定位和「六個更」合作目標引領下，雙方保持密切高層交往，各部門各地方交流活躍，務實合作取得可喜進展，越中關系正全面、廣泛、深入發展。

他指越方始終視中國為越南對外政策的頭等優先和戰略選擇，願同中方保持密切協調，規劃高層交往，加強黨際交流，推進互聯互通，促進經貿投資，加深地方合作，積極宣傳越中友好，建設好具有戰略意義的越中命運共同體，為兩國人民帶來更多福祉。

他又指越方奉行一個中國政策，堅定支持中方在台灣、涉疆、涉藏等問題上的立場，反對利用人權、民主干涉別國內政，將同中方加強多邊協調，維護共同利益，越方願同中方落實兩國高層共識，妥善管控分歧，積極推進海上合作和「南海行為準則」磋商，維護南海和平穩定。