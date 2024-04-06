耶倫：中美同意設立交流平台　討論均衡增長及打擊洗黑錢等議題

美國財長耶倫（Janet Yellen）4月6日繼續訪華行程，她形容在中美雙邊經濟關係一事上，與中國國務院副總理何立峰有「具建設的對話」。



路透社報道，耶倫在社交平台X發文，稱華府尋求為美國勞工及企業建立一個公平競爭環境，以及加強合作應對不正當財務、氣候變化及其他優先事項。

該帖文沒有直接提及訪華的最重要事項，包括遊說中方官員嚴加控制電動車產能、太陽能板、其他潔淨能源過盛，威脅美國等國企業競爭的問題。

美國財政部其後刊登耶倫的聲明，她表示美中同意建立論壇，討論本地及全球經濟均衡增長。她亦指，雙方合作打擊洗黑錢，堵塞兩國財政系統容許非法活動的漏洞。

耶倫並提到，北京方面了解華府憂慮中方的工業政策，對方同冒對當地的房地產市場和財政穩定的步驟有更多信心。

另外耶倫向中方表明，俄羅斯從獲得中國產品供應中得益的問題。

耶倫訪華：2024年4月6日，美國財政部長耶倫在中國廣東省廣州市廣東珠島賓館會見前與中國副總理何立峰並握手合照。（Reuters）

央視新聞5日報道，耶倫表示中美經濟和金融工作組持續會晤，並已在一些重要且困難的議題取得進展。

何立峰表示「我們這次會面，主要任務就是要落實兩國元首會晤和通話達成的重要共識，進一步深入討論中美以及全球經濟金融領域的重要問題，並且就中美經濟關係中的一些重點關切做出妥善的回應。」

耶倫則表示「在過去的幾個月當中，我們建立的中美經濟和金融工作組持續會晤，並已在一些重要且困難的議題上取得進展。」

央視又指，耶倫4月5日也在廣州參加中國美國商會主辦的活動，並對美國在華企業發表講話，再次強調反對中美「脫鈎」。