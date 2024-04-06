耶倫：中美同意設立交流平台 討論均衡增長及打擊洗黑錢等議題
撰文：成依華 張子傑
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美國財長耶倫（Janet Yellen）4月6日繼續訪華行程，她形容在中美雙邊經濟關係一事上，與中國國務院副總理何立峰有「具建設的對話」。
路透社報道，耶倫在社交平台X發文，稱華府尋求為美國勞工及企業建立一個公平競爭環境，以及加強合作應對不正當財務、氣候變化及其他優先事項。
該帖文沒有直接提及訪華的最重要事項，包括遊說中方官員嚴加控制電動車產能、太陽能板、其他潔淨能源過盛，威脅美國等國企業競爭的問題。
美國財政部其後刊登耶倫的聲明，她表示美中同意建立論壇，討論本地及全球經濟均衡增長。她亦指，雙方合作打擊洗黑錢，堵塞兩國財政系統容許非法活動的漏洞。
耶倫並提到，北京方面了解華府憂慮中方的工業政策，對方同冒對當地的房地產市場和財政穩定的步驟有更多信心。
另外耶倫向中方表明，俄羅斯從獲得中國產品供應中得益的問題。
央視新聞5日報道，耶倫表示中美經濟和金融工作組持續會晤，並已在一些重要且困難的議題取得進展。
何立峰表示「我們這次會面，主要任務就是要落實兩國元首會晤和通話達成的重要共識，進一步深入討論中美以及全球經濟金融領域的重要問題，並且就中美經濟關係中的一些重點關切做出妥善的回應。」
耶倫則表示「在過去的幾個月當中，我們建立的中美經濟和金融工作組持續會晤，並已在一些重要且困難的議題上取得進展。」
央視又指，耶倫4月5日也在廣州參加中國美國商會主辦的活動，並對美國在華企業發表講話，再次強調反對中美「脫鈎」。