紐約地震│美國東岸地震有幾罕見？　非活躍斷層、建築沒防震

美國東北部很少有地震發生， 4月5日新澤西州發生黎克特制4.8級地震引發了很多疑問。地震震動了紐約市的建築物，連地標自由女神像也搖晃起來，由馬里蘭州到波士頓都有震感，隨之而來的3.8級地震同樣震撼當地民眾。這是新澤西州有史以來最強烈的地震之一，但幾乎沒有損壞的報告。



美國地質勘探局（USGS）稱，地震發生在新澤西州懷特豪斯站以北約11公里處，估計超過4200萬人可能有震感。地震並非發生在活躍斷層處。「有數十條較古老的不活動斷層形成於數百萬年前。在當前地殼板塊移動的壓力下，這些斷層可能會間歇性地重新激活。」科學家仍需要做更多的研究來了解地震的成因。

2024年4月5日以新澤西州為震央的4.7級地震的影響區域。（美國地質勘探局，USGS）

跟西岸加州一帶不同，美國東岸一般極少發生有感地震，震級亦不高，因此建築物沒有防震要求。對上一次東岸發生較強烈地震為2011年，維珍尼亞中部發生5.8級地震，東岸廣泛地區有震感。而過去兩次東岸較強烈的地震分別是1755年、最強達6.3級的波士頓地震（Cape Ann earthquake），及1886年、7.2級的南卡州查理斯頓（Charleston）地震。

紐約州立大學布法羅州立大學地球科學教授索拉（Gary Solar）指出，新西澤西州其實有很多古老斷層，這些斷層穿過費城並沿著阿巴拉契亞山脈（Appalachians），在另一個方向穿過紐約市並進入新英格蘭西部。

如今，該地區基本上沒有活躍的板塊運動，但在大約2.5億至3億年前該區曾是地震活躍地帶。這些裂縫的重力（gravity）會導致兩側的岩石滑動，導致地面震動。而今次新澤西地震相信是這些古老斷層滑動（rock slip）而造成，不涉及人為觸發。

對於東北地區而言，4.8級已屬相當高的震級，但相比其他地區的大地震影響可能較少。因此新澤西州的建築設計及規格並沒考慮發生大地震，但西岸的加州卻因處於主要的板塊斷層系統——聖安德烈斯斷層（San Andreas Fault），可能會出現規模達8.3級的強震，因此加州則對區內建築物有嚴格防震要求。

加州大學洛杉磯分校地球物理學副教授、地震學家孟令森則認為，民眾不應過度憂慮建築基建損毀：

建築物受損壞通常要到6至7級才會發生，因此，（今次地震）不會造成任何重大損害，除非建築物本身不夠堅固。

索拉指，東北地區其實地震是頗尋常的，只是震級極低，通常在2.5級以下，很少人會察覺或感覺到。不過，像這類較高震級的地震卻難以預測。

美國地質勘探局表示，由紐約巿至達拉華州威爾明頓巿（Wilmington）之間這片地區，每世紀大約會發生兩次中等破壞性的地震。儘管東岸的地震不如西岸的地震常見，但周五的地震證明，地震的震感範圍往往很廣，距離震央約96公里以外的地方都可以感受到 4.0 級地震。

有趣的是，索拉指出，這類震區一旦發生這樣的板塊滑動，古老斷層上的重力問題便會因此釋放，斷層系統反而會更穩定，定而且美國東北並不屬於板塊活躍地帶（如土耳其，台灣，日本）。加州大學柏克萊分校地震學家Angie Lux表示:「沒有明顯的趨勢表明會發生更多地震。」