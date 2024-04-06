紐約地震　過百年來最強震　自由神像劇烈晃動｜有片

花蓮4月3日發生規模7.2強震，台灣民眾心有餘悸，美國當地時間4月5日上午10時23分左右（香港時間5日晚間10點23分許）也發生規模4.8地震，包含紐約、華府及緬因州等地都明顯感受到搖晃，連紐約市知名地標自由女神像都在晃，據稱此為當地自1884年以來最強震。



美國地質調查所（USGS）指出，美國當地時間4月5日上午發生規模4.8地震，深度僅4.6公里，震央位於新澤西州懷特豪斯站以南7.7公里處，從波士頓到德拉瓦州都有震感，甚至遠至馬里蘭州、麻薩諸塞州等地，整個地區的機場都被下令停飛。USGS預估，可能有高達4200萬人感受到震感。

《紐約郵報》等報道，根據紐約市及其地標自由女神像（Statue of Liberty）上的攝影機直播顯示，地震當下及時捕捉到自由女神像明顯在晃動。根據USGS數據，自1884年以來，紐約市附近還未發生過如此規模的地震。

紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）表示，這是至少自2011年以來，在東海岸感受到的最強地震，稱地震沒有造成重大災損或人員受傷，但可能還有餘震。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）說，「我們所有人都以某種方式感受到了襲擊我們城市的地震」，預計不會有任何基礎設施中斷，稱紐約並非每天都會發生地震，已做好應對意外的準備。

相關圖輯，更多美國東岸地震後市面狀況：（按圖了解）

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