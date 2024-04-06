以色列炸伊朗駐敘使館　烏稱炸毀俄羅斯輸油管　料刺激油價走高

俄烏與以巴局勢緊張，料刺激油價走高。烏克蘭國防部情報總局4月6日在其社交平台上公布，當天凌晨炸毀俄羅斯羅斯托夫州（Rostov Oblast）一條輸油管道，設施被用於軍事目的，俄方暫無回應。在中東，伊朗矢言要擴大對以色列的戰爭。以色列4月1日空襲伊朗駐敘利亞大馬士革大使館附屬領事館建築物，2名將軍和另外5名軍事顧問死亡。



俄衛網4月6日引述分析人士警告稱，如果伊朗直接介入加沙危機，可能引發一場波及整個地區的衝突，並可能對石油供應造成影響。

原油價格4月5日突破每桶90美元，創下2月初以來最大單週升幅。當天下午1時，國際油價基準布蘭特原油價格達到每桶87.50美元，創下了自3月23日（92.45美元）以來的最高紀錄。本週，布蘭特原油價格上升了5%，這是自2月2日那週上漲6.3%以來的最大漲幅。

以WTI（西德州中質原油）為基準的美國原油價格觸及每桶87.49美元的盤中高點，這是自10月23日88.29美元以來的最高水平。WTI基準原油本週上漲5%，是自2月2日結束的當周上漲6.3%以來的最大漲幅。

俄羅斯石油：圖為2002年4月24日，一名工人在俄羅斯涅夫捷尤甘斯克的石油設施工作。（Getty）

本週油價連續第二次上漲，與此同時，俄羅斯的能源設施面臨來自烏克蘭無人機襲擊的新威脅，而中東的衝突似乎在升級。這兩件事都與石油有關，因為俄羅斯是最大的石油出口國之一，而加沙衝突地區毗鄰一些最大的能源生產國。

分析師里特布施（Jim Ritterbusch）在原油顧問公司Ritterbusch and Associates公司本週早些時候發佈的一份報告中表示:「俄羅斯產品出口繼續受到限制的可能性，可能會進一步收緊美國石油供應，這突然迫使人們重新計算本月剩餘時間乃至更長時間內的美國（石油）平衡。」