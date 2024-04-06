內塔尼亞胡死硬立場惹惱華府：縱想說好以色列故事　拜登愈發尷尬

以色列對加沙地區的猛烈攻擊，導致慈善組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）職員遇害，引起國際社會嚴厲抨擊，美國對以色列的立場也備受關注。美國是真的要牽制以色列，抑或只是繼續維持曖昧做法，以化解國際壓力？分析認為，以色列的死硬立場確已惹惱美國。



新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院兼任高級研究員多西（James Dorsey）接受《聯合早報》採訪時說，美國對以色列的不滿與日俱增，尤其美以在停火方面一直無法取得共識，世界中央廚房的七名救援人員在以色列空襲中喪命，更進一步加深不滿。

「以色列雖然作出回應，包括開始積極參與停火談判，也在加強保護救援人員與平民方面採取了一些措施，但這些是否足以平息拜登的不滿，仍然有待觀察。」

圖為2024年4月2日，巴勒斯坦代爾拜萊赫（Deir al-Balah），非政府組織世界中央廚房的汽車受到空襲，七人罹難。（Reuters）

《紐約時報》的分析說，拜登（Joe Biden）一直沒有公開與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯內坦亞胡）決裂，是因為他認為這只會讓內塔尼亞胡更難對付。然而這麼做，拜登被民主黨溫和派批評他過于謹慎和不願意被視為在限制以色列的自衛能力。

批評者指拜登現在向以色列展現如此強硬的態度，是因為世界中央廚房七名遇害人員大多是西方人，在涉及巴勒斯坦人的傷亡時，他並沒有這樣的感受。

美國研究機構華盛頓阿拉伯中心的巴勒斯坦-以色列項目主任穆納耶爾說：「這是拜登表達得最強烈的一次用語，但值得注意的是，他只有在涉及西方援助人員時才流露這樣的情緒。當然，這令人無法接受，我們之前已經多次看到這類襲擊，白宮卻似乎並沒有對此感到憤怒。」

這一輪以巴戰爭在2023年10月7日爆發，而美國總統拜登2023年10月18日便親往以色列特拉維夫表達支持。以色列總理內塔尼亞胡亦前來接機。兩人甫見面即擁抱。（Reuters）

美國內輿論開始轉向

美國國內反對以色列的聲浪有愈來愈大的趨勢，就連民主黨也有不少國會議員呼籲拜登減少對以色列的軍事援助。

多西說，美國民眾對以哈衝突的看法已經出現變化，去年10月以哈衝突爆發後，略微過半美國人支持以色列開戰，現在已是略微過半美國人反對戰爭。

他指出，以色列與巴勒斯坦是在軍事和輿論兩個領域作戰，以色列若不改變對巴勒斯坦的政策，肯定會失去國際輿論的支持。

非牟利組織「世界中央廚房」的一架汽車遭以軍空襲擊中，車上所有人喪生，當中包括多名外國人。（REUTERS）

儘管如此，多西認為美以的盟友關係仍是穩固的。「美以同盟關係的持續性是毋庸置疑的。拜登也已經向內塔尼亞胡表明這一點。現在雙方關係緊張的關鍵，在於以色列沒有明顯遵守美國的要求。」

新加坡國立大學研究員穆斯塔法博士（Mustafa Izzuddin）接受《聯合早報》採訪時說，美國民眾對以色列的觀感好壞參半，因為加沙的人道災難令美國人對以色列的行為日益不滿。「拜登政府正面臨國內民眾的壓力，要求向以色列施壓停止殺戮。」

穆斯塔法也說，美國確實希望遏制以色列，因為美國國內的政治因素，使得拜登政府很難明確地支持以色列，「是要使用軟力量而不是硬實力，所以在可預見的未來，美國仍會是以色列的盟友」。

這張照片於2024年4月4日在美國白宮橢圓形辦公室拍攝，相中美國總統拜登（Joe Biden）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話。（ The White House/Handout via REUTERS）

拜登有強烈以色列情感紐帶

另外，美國《外交政策》雜誌刊登的評論指出，拜登一直不願運用他的影響力向以色列施壓，主要源於他與以色列的情感紐帶。

評論說：「拜登並不愛他的朋友內塔尼亞胡，但他熱愛以色列的理念、以色列人民和以色列的安全。拜登是唯一一個認為自己是以色列故事的一部分的美國總統。」

「數十年來與以色列領導人的互動以及在參議院的浸濡，增強了他的情感承諾，認為對以色列友善，就是好的政策和政治。因此，若有任何單一因素可以解釋總統自10月7日以來對以色列的非凡支持，那就是這種情感紐帶。」

由卡內基國際和平基金會研究員米勒（Aaron David Miller）和伊斯雷爾利韋茲（Adam Israelevitz）聯合撰寫的這篇評論指出，即使面對以色列歷來最右翼的政府，拜登的立場是遷就而不是對抗，並尋求管控緊張局勢。

評論說，拜登認為即使施壓也不一定會讓以色列屈服，因為哈馬斯去年10月發動的襲擊是以色列歷來遭受的最大規模和最血腥的襲擊，以色列政界人士大多傾向於開戰，以確保國家不會再遭遇恐襲。大多數以色列人也不關心加沙地區的人道災難，雖然拜登政府強調兩國方案是重要的，以色列人民卻不這麼認為。至少目前，內塔尼亞胡的右翼聯盟仍然完好無損。