新加坡副總理王瑞杰今起訪華六天　行程包括訪問香港

新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞杰星期天（4月7日）起對華展開六天的正式訪問，這是他時隔五年再次訪華。



根據新加坡總理公署發佈的文告，王瑞杰4月7日至12日將訪問北京、深圳和香港。

王瑞杰將與中國中央高層領導人與地方領導人會面，也會與各界人士交流，並訪問企業和研究機構。

這是王瑞杰在冠病疫情後首次訪華，他上一次訪問中國是在2019年10月。他當時訪問了重慶、天津和北京，並以新中雙邊合作聯合委員會（Joint Council for Bilateral Cooperation，JCBC）聯合主席身份，與時任中國副總理、現任國家副主席韓正共同主持JCBC會議。

新中兩國領導人過去一年多維持了頻密的互訪勢頭，新加坡副總理兼財政部長黃循財去年12月率團訪華，並與中共政治局常委、國務院副總理丁薛祥共同主持JCBC會議。新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢也在今年3月訪問四川、浙江和北京。中共中央對外聯絡部部長劉建超同月訪問了新加坡。

總理公署文告指出，王瑞杰此訪建立在新中高層交往的積極勢頭上。這將是雙方探討強化雙邊合作，以及就區域和國際議題交換意見的良好機會。

新加坡外交部、國立研究基金會、貿工部和總理公署官員也將隨行。