香港力壓新加坡　蟬聯全球生活成本最高城市

美世人力資源顧問公司（Mercer）公布2023年《生活成本城市排名》，香港力壓新加坡及蘇黎世，再次蟬聯全球生活成本最高的城市。



有關排名的統計方式以紐約為基準，並比較全球227個城市的超過200類項目，包括住屋、交通、食物、服飾、日常用品及娛樂，再換算成美元互相比較。美世的報告有助跨國企業及政府決定如何駐海外員工安排補償策略。

2023年《生活成本城市排名》首20排名，括號內數字為與2022年排名的變化：（點擊以下圖輯了解更多）

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該公司認為，成本並非影響員工及公司到當地工作的唯一考慮因素，當地如何提供生活質素亦同樣重要。而風險及其他負面因素，例如天災、政治及/或經濟動盪、犯罪率高企、基建不足等都是令企業及員工卻步的主因。

韓國《朝鮮日報》指，首爾在有關排名上超越東京、倫敦、杜拜、巴黎、維也納及芝加哥等地，主要原因與當地物價上漲有關，根據美世的統計，首爾的牛油價格比對上一年增加26%，「跑贏」全球平均增幅的23.8%，反映當地的物價都有普遍增長的情況。

另外一個城市的生活成本高低與生活質素沒有必然關係，特別是經歷疫情之後，很多員工都重新考慮自己的優先事項，以及在工作和生活之間的平均，因此如何選擇一個可以工作及與家人享受生活的地方就顯得更加重要。

美世的2023年《國際員工生活質素排名》中，奧地利維也納就憑豐富的歷史、蔚為奇觀的建築，以及充滿活力的文化環境，成為全球生活質素最高的城市。蘇黎世及新西蘭奧克蘭則分別排名第二及三。

至於在全球生活成本排名「稱霸」的香港在生活質素排行第77位，新加坡則與澳洲阿德萊德並列第29。