耶倫訪華｜李強籲美國勿將經貿問題泛政治化泛安全化

美國財長耶倫（Janet Yellen）4月6日晚從廣州轉抵北京，繼續訪華之旅。中國國務院總理李強4月7日上午在北京人民大會堂與她會面。



李強表示，在兩國元首戰略指引下，當前中美關係出現企穩態勢。習近平主席不久前同拜登總統通電話，雙方一致同意要加強對話、管控分歧、推進合作，推動中美關係穩定發展。中方希望中美做夥伴而不是對手，相互尊重、和平共處、合作共贏。希望美方同中方更多相向而行，繼續落實好兩國元首重要共識，讓「三藩市願景」成為「實景」。

李強指出，中美作為世界前兩大經濟體，經濟利益深度交融，加強經貿合作對雙方各自發展和全球經濟增長都具有重要意義。雙方要加強溝通，共同找到管控分歧、解決分歧的辦法，讓中美經貿合作穩定、順暢、高效，為兩國企業和人民創造更多實惠，也為世界經濟發展和民生改善作出貢獻。希望美方與中方一道，堅持公平競爭、開放合作的市場經濟基本準則，不把經貿問題泛政治化、泛安全化。要以市場眼光和全球視野，從經濟規律出發，客觀、辯證看待產能問題。中國的新能源產業發展，將對全球綠色低碳轉型作出重要貢獻。中方願同美方在應對氣候變化等問題上加強政策協調，共同應對全球性挑戰。

耶倫表示，在雙方共同努力下，美中關係變得更加穩定。作為全球前兩大經濟體，美中雙方應當負責任地管理雙邊經濟關係。美方讚賞美中經濟對話合作取得的進展，不尋求同中方「脫鈎」，願同中方一道落實兩國元首三藩市會晤達成的重要共識，坦誠溝通，避免誤解，深化交流合作，妥善管控分歧，共同應對緊迫的全球性挑戰，推動美中關係穩定發展。

耶倫表示，美中兩國需要有能力進行艱辛的討論，穩定兩國關係。李強則認為，中美應互相尊重及成為夥伴，而不是敵對。

路透社報道，耶倫與李強舉行雙邊會談，她表示美中兩國有義務去負責任地管理複雜的關係，認為雙方在過去一年嘗試穩定兩國關係。不過耶倫指出，此舉不等於無視大家的分歧或是避開艱辛的對話，而是假如大家可以直接及開誠布公，才會有進步。

李強則稱，耶倫在廣州與副總理何立峰的會面獲具建設性的進展。