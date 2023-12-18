以色列擴大開放凱雷姆沙洛姆過境點　援助貨車首度直進加沙

以色列和加沙之間的凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）過境點12月17日首次向救援貨車開放。埃及紅新月會的消息人士稱，當日會有79輛貨車通過。凱雷姆沙洛姆位於埃及、以色列和加沙邊境，是進出加沙貨物的主要中轉站之一，其過境速度比拉法過境點快得多。但聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）稱，在不斷空襲的情況下，無法向難民提供援助。



負責與巴勒斯坦人協調的以色列國防部政府活動協調處（COGAT）發聲明稱，為履行以方與美國達成的協議，從17日開始，聯合國援助貨車在接受安全檢查後，會透過凱雷姆沙洛姆直接轉移到加沙。

聯合國機構指空襲影響物資派送

以色列此前僅同意在凱雷姆沙洛姆進行安檢，貨車仍需前往埃及再經拉沙進入加沙，援助組織一直呼籲允許直接進入。不過，COGAT指物資仍可能無法到達平民手中，因聯合國沒有能力加快分發，「那我們開放多少個過境點都沒有意義。」

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）稱，救援工作因空襲受阻。此外，在拉法過境點，有飢餓群眾攔截貨車並搶奪物資，有貨車在加速行駛時跌落貨物。