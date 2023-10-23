以色列封鎖加沙　救援插針難進　拉法過境點有多重要？︱新聞背後

以色列加強封鎖加沙地帶，當地陷入斷水斷糧斷藥與沒燃料的困境。埃及連接加沙地帶的拉法過境點（Rafah border crossing）10月21日重開，人道物資終首次運抵加沙。這個唯一可讓人或物進出加沙走廊的口岸，成為難民「救生索」。



聯合國21日表示，首批由20輛貨車組成的車隊已抵達加沙，物資由巴勒斯坦紅新月會接收，但亦談及這些援助只是加沙所需的一小部份，估計起碼要每天動用100架車運載物資，才可滿足加沙所需。

第二批由14輛貨車組成的車隊在22日通過拉法過境點。聯合國指，迄今運往加沙的援助物資數量僅為衝突升級前每天平均援助額的4%。

路透社稱，在以巴衝突升級前，平均每天有450輛貨車運載物資到當地。

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難民的救生索

加沙地帶主要有3個口岸，分別是位於加沙和埃及邊境的拉法口岸、位於加沙北部和以色列邊境的埃雷茲（Erez）口岸、加沙南部和以色列邊境的凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）。

埃雷茲口岸用於供人通行，讓官員、記者和重症病人通過，凱雷姆沙洛姆口岸則用於供貨物通過，是加沙地帶進口的燃料和貨物主要從這入境。以色列對兩個口岸嚴格限制。7日這一輪以巴衝突爆發後，兩個口岸已被關閉。

拉法是加沙最南端的出口，連接埃及西奈半島北部。它是可讓人和貨物通過的，每週開放5天。它由埃及控制，是唯一不受以色列直接控制的過境點。

不論是巴人還是外國人，從拉法口岸離開加沙均須持有哈馬斯的出境許可證和埃及的入境許可證。向哈馬斯有關方面提交申請後，申請者會收到短訊通知離境日期。私家車輛不可通過，離境者須乘坐巴士從加沙一側來到埃及一側，在那裏等待埃及當局接收和處理申請。整個程序加上等待時間可能長達數月。

哈瑪斯2007年控制加沙地帶以來，以色列和埃及便以安全為由，限制人員及物資進出加沙。

發生什麼事？

以色列對加沙的空襲一度打斷關口運作，埃及媒體稱，以軍9至10日空襲令口岸兩側的埃及和巴勒斯坦人員受傷，口岸因而關閉。

埃及12日要求以色列停止轟炸拉法一帶，讓口岸充當加沙居民的「救生索」，又指除非可保證工作人員安全，否則不會重開口岸。

美國17日宣布和以色列達成共識，容許向加沙平民派送救援物資，路透社同日報道，約160輛貨車當日凌晨離開西奈半島的阿里什。

當地有數百噸援助物資正等着送往加沙。

現時口岸雖然重開，但運載物資的車輛數目遠不及近一週前等候進入的車隊規模，亦未知人員、物資仍可經由這條通道流通多久。