厄瓜多爾「踩場」拘捕前副總統　墨西哥為何即時斷交？｜新聞背後

墨西哥外長巴爾塞納（Alicia Barcena）4月5日通過社交媒體宣布，墨西哥立即斷絕與厄瓜多爾的外交關係。尼加拉瓜政府6日也宣布與厄瓜多爾斷交。一些地區組織及多個拉美國家則出面指責厄瓜多爾。此次墨厄外交風波的導火線是什麼？兩國關係緣何急轉直下？此番齟齬將對地區局勢產生何種影響？



斷交導火線是什麼？

4月5日晚，厄安全部隊駕駛裝甲車進入墨西哥駐厄使館，逮捕身處使館的厄前副總統格拉斯（Jorge David Glas Espinel）。厄總統府發布公告說，安全部隊已逮捕格拉斯。

巴爾塞納隨後通過社交媒體宣布，鑑於厄方公然違反《維也納外交關係公約》及墨西哥駐厄外交人員所受傷害，墨西哥立即斷絕與厄瓜多爾的外交關係。

格拉斯曾於2013至2017年間兩度擔任厄瓜多爾副總統，負責電訊、能源等領域的重要工程項目。2017年，格拉斯遭腐敗指控，被時任厄瓜多爾總統莫雷諾（Lenín Boltaire Moreno Garcés）撤銷政府職務，並於次年初自首。格拉斯因受賄、非法結社等罪名被判處數年有期徒刑。

經過數次法庭裁決並憑藉人身保護令，格拉斯於2022年11月獲假釋。2023年12月，格拉斯以「擔心自己的安全和人身自由」為由前往墨西哥駐厄瓜多爾使館尋求庇護。此後，厄政府向墨方提出申請，計劃進入墨駐厄使館逮捕格拉斯，但墨方對厄方請求表示反對。

圖為2024年4月6日，厄瓜多爾基多，示威者聚集在墨西哥駐厄瓜多爾大使館外抗議。（Reuters）

在厄瓜多爾安全部隊進入墨西哥駐厄使館前，墨西哥外交部發布公報說，墨政府將正式為格拉斯提供政治庇護。厄外交部對此回應，不會向格拉斯提供任何「安全通道」，並稱向被法院起訴或定罪的人提供政治庇護是「非法的」。

在逮捕格拉斯後，厄瓜多爾政府在聲明中指責墨西哥濫用外交使團的豁免權和特權。

近年來，厄瓜多爾右翼上台執政後面臨嚴重的政治危機和內部騷亂。2023年5月，時任厄瓜多爾總統拉索（Guillermo Lasso）宣布解散議會並提前舉行大選。中右翼候選人諾沃亞（Daniel Noboa）當選總統並於同年11月就職。分析人士指出，諾沃亞在僅有不到一年半的任期中，亟需加強右翼政府的政治和群眾基礎，其中措施之一便是加大打擊格拉斯等前任左翼政府的關鍵人物。

墨厄關係緣何急轉直下？

在一周時間內，墨西哥和厄瓜多爾之間緊張局勢不斷升級發酵。

4月3日，在政府例行記者會上， 墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel Lopez Obrador）提及去年8月厄瓜多爾總統候選人比利亞維森西奧（Fernando Villavicencio）在選前遇刺身亡事件，稱厄一些媒體「不公正地」指認另一名候選人路易莎·岡薩雷斯（Luisa Gonzalez）與此事有關聯，從而影響選情。

4日，厄瓜多爾外交部在一份公報中說，鑑於洛佩斯日前就2023年厄瓜多爾總統選舉和總統候選人比利亞維森西奧遇刺身亡事件發表的有關言論，厄瓜多爾政府依據《維也納外交關係公約》，宣布墨西哥駐厄大使斯梅克（Raquel Serur Smeke）為「不受歡迎的人」。

2024年4月5日，墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）在墨西哥城國家宮（Palacio Nacional）出席記者會，表示政府已向厄瓜多爾前副總統格拉斯（Jorge David Glas Espinel）提供庇護。格拉斯自2023年年底以來一直躲在墨西哥駐基多（Quito，厄瓜多爾首都）大使館內。（Mexico Presidency/Handout via REUTERS）

瓜多爾厄外交部在公報中說，該國「至今仍對這宗震驚社會，威脅民主、和平與安全的不幸事件感到悲痛」，並重申應恪守「尊重國家尊嚴和主權以及不干涉別國內政的原則」。

5日晚，厄瓜多爾安全部隊駕駛裝甲車進入墨西哥駐厄使館，逮捕格拉斯。洛佩斯隨後通過社交媒體表示，厄方舉動是對「國際法和墨西哥主權的公然侵犯」，指示外交部門中止兩國外交關係。

墨西哥外交部長巴爾塞納5日晚接受當地媒體採訪時表示，墨西哥將訴諸國際法院，就厄瓜多爾違反國際法提起訴訟。

截至目前，厄瓜多爾政府尚未對斷交一事作出回應。厄外長索默費爾德（Gabriela Sommerfeld）4月6日下午在一場記者會上表示，厄方通過各種對話渠道要求墨方交出格拉斯無果，面對格拉斯「真實的即將逃跑的風險」，故而採取行動以「捍衛主權」。

對地區局勢有何影響？

墨厄兩國斷交後，地區組織及一些拉美國家紛紛指責厄瓜多爾做法。美洲國家組織4月6日發布聲明說，反對「任何侵犯或危及外交使團館舍不可侵犯性的行為」。

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）以「最強烈的措辭」譴責厄方行為，並表示「全力聲援」洛佩斯。

古巴國家主席卡內爾（Miguel Diaz-Canel）表示，這是「不可接受的侵犯行為」。

秘魯外交部發布公告說，秘魯政府堅定不移地尊重國際法原則和準則以及對國際爭端的和平解決，拒絕任何違反《維也納外交關係公約》中保障國家間良好關係規則的行為。秘魯呼籲兩國打破僵局，根據國際法規定和拉美一體化精神，通過對話解決分歧。

玻利維亞外交部強烈譴責厄方「襲擊」墨西哥大使館的做法，稱此舉公然嚴重違反《維也納外交關係公約》，侵犯外交領地及官員的不可侵犯性，違反國際公約規定的庇護權。

尼加拉瓜6日宣布斷絕與厄瓜多爾外交關係，並譴責厄政府「公然違反國際法的行為」。

分析人士指出，墨厄外交關係破裂，或加速拉美政治兩極分化。但鑑於墨厄兩國在經貿和政治等方面相關性較小，雙邊外交危機對地區政治局勢產生的影響將有限。分析人士同時認為，在兩國政府換屆前，墨厄外交危機或難以在短期內解決。

本文獲《新華社》授權轉載

