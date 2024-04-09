德國總理TikTok首發短片　以求接觸年輕選民

儘管西方國家質疑TikTok威脅國家安全，但隨著歐洲議會選舉將於6月登場，主流政治人物爭相擴大曝光渠道。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）也於TikTok 開通帳戶，4月8日於平台發布首段短片，以求接觸年輕選民。



朔爾茨在社交平台X公布，已在TikTok發布帖子，稱「我不會跳舞。保證。#TikTok」。朔爾茨在TikTok的首則視頻，由他的新帳戶TeamBundeskanzler（團隊總理）發出，鏡頭拍攝走進辦公室 ，一個放在沙發上的公事包映入觀眾眼簾，接著鏡頭一轉，畫面帶到坐在辦公桌前的朔爾茨。

朔爾茨的TikTok已有逾萬名粉絲，但遠低於極右翼選擇黨（Alternative für Deutschland，簡稱AfD）的41.1萬人。

德國政府發言人黑貝施特萊特（Steffen Hebestreit）發聲明稱，政府新聞辦公室正擴大向使用TikTok的民眾提供信息，以及討論政治議題，目標特別是年輕人。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）早於2020年使用TikTok，迄今粉絲超過400萬名。37歲的候任愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）於2021年3月開始使用TikTok，也屬最早一批使用TikTok的歐洲政治人物。