德國總理朔爾茨：我也要玩TikTok　拉攏年輕人支持

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）2月29日表示，他希望德國政府在TikTok上開設帳戶，以吸引年輕選民。路透社3月1日報道，相較於對TikTok的「安全擔憂」，朔爾茨似乎更擔心競選對手強大的社交媒體影響力。



德國極右政黨另類選擇黨（AfD）等其他政黨在2024年地方選舉前，利用TikTok與年輕選民建立聯繫。歐洲政治分析師若希爾傑（Johannes Hillje）指出，去年民意支持率飆升至第二位的另類選擇黨，Facebook粉絲數量是主要政黨的兩倍多，在TikTok上的短片播放頻率更是主要政黨的10倍。

圖為2024年2月29日，德國總理朔爾茨參加了薩克森州首府德累斯頓的一場活動，在活動中說道政府有意開設TikTok帳戶。（Reuters）

2月29日晚間，朔爾茨參加了薩克森州首府德累斯頓的一場活動，當被問及這種差距時，朔爾茨表示，德國政府正在考慮在TikTok上開設帳戶：「我相信這麼做是正確的。」

德國政府發言人3月1日表示，在開設TikTok賬戶之前，政府仍需要徹底檢查相關情況：「儘管對TikTok有各種批評，但從根本上講，這是一個年輕人使用相當頻繁的社交平台，我們必須認識到這一點。」

希爾傑表示，西方政府陷入了兩難境地，儘管德國選擇黨在議會的席位很少，但他們更能在社交媒體上吸引選民的關注。