以色列區內腹背受敵須嚴防報復　北方司令部：完成新一階段備戰

伊朗駐敘利亞使館建築上週遭到以色列空襲後，地區局勢面臨進一步升級風險。據以色列《耶路撒冷郵報》報道，當地時間4月7日，以色列國防軍發表聲明稱，以軍北方司令部已完成新一階段戰備工作，即在需要時為廣泛動員預備役人員準備緊急後勤儲存。



聲明稱，這項戰備工作使得以軍預備役部隊可以在緊急情況下立即動員起來，在短時間內攜帶戰鬥所需的裝備抵達前線。正規部隊和預備役部隊的指揮官已經做好準備，可以在幾個小時內召集和武裝所有需要的士兵，並將他們迅速運送到前線執行防禦和進攻任務。

以色列國防軍北方司令部總部位於薩法德，主要負責保衛以色列北部與敘利亞和黎巴嫩的邊界。以色列國防部長加蘭特3月29日曾在北方司令部表示，以軍將擴大對黎巴嫩真主黨的軍事行動，提升在以色列北部地區的打擊頻率。他聲稱，以軍「正從防禦轉為進攻」。

《耶路撒冷郵報》提到，這些戰備工作是在上周以色列空襲伊朗駐敘利亞使館建築後進行的。以色列軍方稱，根據從加沙地帶戰鬥中吸取的經驗，以軍部隊在過去幾個月裏進行了「深入學習」，從而為作戰任務做好準備。

圖為2024年4月1日，以色列對伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館發動空襲。襲擊發生後民防部門人員站在現場附近。（REUTERS/Firas Makdesi）

當地時間4月1日，以色列對伊朗駐敘利亞大使館領事處大樓發動空襲，造成7名伊朗軍事人員和6名敘利亞公民遇難，其中包括伊朗伊斯蘭革命衛隊駐敘利亞軍事顧問、「聖城旅」高級指揮官扎赫迪（Mohammad Reza Zahedi）。

以色列經常對敘利亞境內與伊朗有關的目標發動襲擊，但襲擊伊朗使領館尚屬首次，路透社稱這標誌着中東衝突「令人震驚的升級」。伊朗對以色列表示強烈譴責，誓言要實施報復。伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）2日表示，以色列將受到懲罰，「我們會讓他們為這次和其他罪行感到後悔」。

對於這起事件，黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）5日發表視頻講話，稱以色列襲擊伊朗使領館事件是本輪巴以衝突的「關鍵轉折點」，伊朗對此必將做出回擊。

納斯魯拉表示，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）發動的阿克薩洪水行動「威脅到了以色列的存亡，是個歷史性的轉折點」，以軍行動則未能實現目標。他稱以色列「軍隊已經疲乏」，以色列「社會也在厭戰，很快將被迫停止侵略並承認失敗」，而以色列總理內塔尼亞胡對於內外困局均沒有解決方案。

談及以色列威脅對真主黨發動軍事行動，納斯魯拉質疑以色列在無法解決加沙衝突的情況下，如何在黎巴嫩開闢第二戰線。他表示，只要加沙衝突還在繼續，黎以邊境就不會停火，真主黨準備好應戰，「我們還沒有部署最強大的武器。我們的戰士目前仍可照常回家休息」。

自本輪巴以衝突爆發以來，以色列與黎巴嫩真主黨的衝突持續不斷。當地時間4月6日，真主黨在黎巴嫩領空擊落一架以色列軍用無人機。幾小時後，當地時間6日晚間至7日凌晨，以軍對真主黨武裝的防空陣地發動了空襲。

圖為2024年3月29日，黎巴嫩真主黨和以色列軍隊之間互相攻擊，一枚火箭擊中以色列北部地區。（Reuters）

新一輪巴以衝突持續六個月之後，以色列國防軍發言人7日表示，以色列軍方已從加沙地帶南部地區撤出幾乎所有地面部隊，只保留了一個旅的兵力。但以色列政府發言人稱，以色列政府「絕對」會繼續對加沙南部城市拉法發動地面軍事行動。

據《以色列時報》報道，以色列國防軍總參謀長赫齊·哈萊維7日聲稱，加沙地帶的戰爭仍在繼續，「我們不會允許哈馬斯部隊在加沙地帶任何地方活動。我們有計劃，一旦決定就會採取行動。」以色列國防部長加拉特也稱，撤軍是在為進攻拉法做準備。

根據加沙衛生部門統計，去年10月7日以來，以色列對加沙地帶的襲擊已造成至少33175名巴勒斯坦人死亡，75886人受傷。以色列官方發布的數據顯示，以方約1200人死亡。

以色列大部分地面部隊已經從加沙南部撤出的同時，以軍對加沙地帶的空襲行動仍在持續。巴勒斯坦官方通訊社瓦法社稱，當地時間7日晚間，以軍對加沙中部努賽賴特難民營和南部城市拉法發動空襲，造成至少7人死亡。

本文獲觀察者網授權轉載

