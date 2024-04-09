美國大選｜特朗普稱墮胎權應由各州制定　避談全國立法禁止

美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）星期一（4月8日）說，他認為墮胎法應由美國各州法律決定，沒有提及全國範圍內禁止墮胎的問題，在大選前選擇了更溫和的立場。



路透社報道，特朗普在其社交媒體平台上發布的視頻說，他支持在強姦、亂倫、保護母親性命等例外情況墮胎。他還重申，他支持人工受孕。

他並未在視頻中提及，如果他回到白宮將尋求全國範圍內的墮胎禁令，也並未具體說明他支持禁止在懷孕多少星期後終止妊娠。

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特朗普說，他對2022年最高法院推翻裁決的決定負責，暗指他的保守選擇。

特朗普在視頻中說：「我現在的觀點是，從法律的角度來看每個人都希望能墮胎，各州將通過投票或立法或兩者共同決定。無論他們做出什麽決定，都必須遵守當地的法律。在這種情況下，就是國家的法律。」

自2022年底發起競選活動以來，特朗普基本上迴避了墮胎話題。

共和黨一直在努力平息美國最高法院2022年推翻1973年通過的「羅伊訴韋德案」（Roe v. Wade）裁決所帶來的政治影響。特朗普在2017年至2021年擔任總統期間任命了三名保守派大法官，從而使這一裁決成為可能。裁決被推翻引發選民的強烈反對。

雖然美國人傾向於接受妊娠早期後對墮胎的限制，但民意調查顯示，相當多的人更願意由患者和她的醫生而不是政府做出決定。

本文獲《聯合早報》授權轉載

