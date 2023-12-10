美國孕婦四度急送院　醫判BB患病活不了　德州最高法院仍禁墮胎

醫生已告訴美國德州孕婦考克斯（Kate Cox），她所懷胎兒罹患致命遺傳病，很可能是死胎，或在出生不久後死亡。她5日入稟，6日獲法院批准合法墮胎，但7日被最高法院裁定須暫緩。



她本身也因懷孕併發症，已至少4度進入急症室。面臨健康風險以及承受心理壓力的她，不論身心都因此案受盡折磨。

現年31歲的兩子之母考克斯8月懷孕，10月得知寶寶罹患愛德華氏症（Edwards syndrome）。這是一種染色體異常疾病，將導致體內多個器官異常。寶寶很可變成死胎，即使出生也只能存活數天。

醫生告訴現已懷孕20週的考克斯，引產或足月妊娠都可能危及她未來懷孕的能力。但她仍希望未來再度懷孕，於是希望獲法院批准進行人工流產。

惟德州法律明文規定，孕婦懷胎第6週起禁止墮胎。美國最高法院大法官2022年6月24日以6對3比數推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）中奠定維護的女性墮胎權後，德州成為其中一個火速頒禁在孕期任何階段進行人工流產的州份。

德州墮胎法：圖為2021年10月2日，美國示威者在德州議會大廈外，抗議德州的新墮胎法。（Reuters）

德州法院一法官7日裁定，對該州墮胎禁令實行14天臨時禁制令，以利考克斯合法終止妊娠，不料翌8日最高法院出手叫停，且有說公布全面裁決的時間表。最高法院由9名共和黨法官組成。

導致考克斯接受手術受阻的，是德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）。他要求最高法院介入，認為考克斯不能被列為該州墮胎禁令中的醫療例外，她也沒證明懷孕使她的生命面臨迫在眉睫的危險。

圖為2022年8月5日，美國德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）在德州達拉斯（Dallas）出席CPAC（保守派政治行動大會，全名Conservative Political Action Conference ），準備表演說。（Reuters）

帕克斯頓以往曾公開威脅起訴任何一名協助墮胎的人，包括醫護人員。德州最高法院裁決7日發布前，他同日下午去信德州3間醫院警告，即使地方法院允考克斯墮胎，他們也會面對民事及刑事起訴。

法律倡議組織生育權利中心（Center for Reproductive Rights）批評此舉「對考克斯女士的生命、健康和生育能力的傷害也是永久性的，無法挽回。」又指她的健康情況日漸惡化。在5日入稟後，她因嚴重的痙攣和液體泄漏，再度被送進急症室。

中心6日受訪時未透露她會在何時何地墮胎，但稱計劃以最快方式提供協助。