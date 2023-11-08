美國多個州份選舉日　民主黨及保障墮胎權利議題佔優

美國11月7日在多個州份舉行選舉，初步結果顯示，民主黨和保障墮胎權利在立場保守的俄亥俄（Ohio）及肯塔基州（Kentucky）取得優勢，顯示美國明年舉行總統大選前夕，生育權對民主黨而言仍是一大重要議題。



路透社及英國廣播公司（BBC）報道，俄亥俄州在2020年總統大選時，共和黨的時任總統特朗普（Donald Trump）曾以8個百分點勝出，不過在今次選舉中，根據研究機構Edison Research的預測，當地選民就支持修憲，保障墮胎權，亦是最高法院去年推翻羅訴韋德案（Roe v. Wade）判決後，爭取墮胎權繼續在選舉中保持不敗。

而在維珍尼亞州（Virginia），根據美聯社指出，民主黨成功控制州議會參眾兩院的控制權，對一直提出婦女在懷孕15週後禁止墮胎的共和黨籍州長揚金（Glenn Youngkin）而言是一大打擊。

另外在肯塔基州，特朗普雖然在2020年大選以超過25個百分點勝出，惟Edison Research推斷，特朗普的黨友在今場選戰似乎未能撼動現任州長貝希爾（Andy Beshear）的地位，意味貝希爾可以連任四年，同時粉碎當地總檢察長卡梅隆（Daniel Cameron）成為州內首位黑人州長的大計。

貝希爾雖為民主黨人，但他在應對疫情及自然災害的表現普遍獲得好評，再加上承諾保障墮胎權，令他支持度高企。

不過在密西西比州（Mississippi），共和黨的州長里夫斯（Tate Reeves）預計可以力壓民主黨的對手、已故「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的表弟Brandon Presley，再次連任。