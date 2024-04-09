聯合國安理會重新審議巴勒斯坦入聯申請

撰文：許懿安
出版：更新：

聯合國安理會4月8日重新審議巴勒斯坦提出有關成為聯合國正式會員國的申請，決定將此申請交由其常設的接納新會員國委員會處理。

安理會8日上午首先就巴勒斯坦的申請進行了閉門磋商，之後舉行公開會，決定將此申請交由接納新會員國委員會處理。委員會由安理會15個成員組成，8日下午開議，形成結論後報告安理會。安理會然後決定是否向聯合國大會提出建議。

根據《聯合國憲章》，聯合國接納新會員國，需經安理會推薦，由聯合國大會作出決定。由於接納新會員國為實質性議題，安理會的決定需要至少9個安理會成員同意且未遭常任理事國否決。聯大表決則需要會員國三分之二多數同意。

巴勒斯坦常駐聯合國觀察員4月2日致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），要求重新審議巴勒斯坦2011年提出的成為聯合國正式會員國的申請。古特雷斯3日將此函轉呈安理會。

聯合國安理會成員國於2024年3月25日在美國紐約就要求立即停火的加沙決議案進行投票。（Reuters）

巴勒斯坦2011年9月向時任聯合國秘書長潘基文遞交成為聯合國會員國的正式申請，但未獲安理會通過。2012年11月29日，聯合國大會通過決議，給予巴勒斯坦聯合國觀察員國地位。

巴勒斯坦2月致函古特雷斯要求重新審議巴勒斯坦於2011年提出的申請，他其後將函件轉交安理會。

巴勒斯坦正式申入聯合國　請求安理會審議哈馬斯對安理會決議表歡迎　古特雷斯及中國駐聯合國大使促執行歐美憂反猶主義禁聲援巴勒斯坦示威　以巴衝突恐引「西方割裂」？
巴勒斯坦
以巴戰爭
以巴衝突