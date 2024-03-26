哈馬斯對安理會決議表歡迎　古特雷斯及中國駐聯合國大使促執行

撰文：蕭通
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聯合國安理會3月25日在只有美國棄權下，以14通過要求加沙在齋戒月即時停火的決議案。正訪問約旦的聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，這項決議必須得到執行，失敗將是不可原諒。巴勒斯坦激進組織哈馬斯對決議表示歡迎，並表示準備立即以人質交換囚犯。

2024年3月25日，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在訪問約旦時表示，聯合國安理會要求加沙停火的協議必須得到執行。（Reuters）

議案獲通過後，巴勒斯坦聯合國代表曼蘇爾（Riyad Mansour）表現激動，對安理會稱議案必須實施，以保護加沙的平民生命。不過，以色列駐聯合國代表埃丹（Gilad Erdan）重申，這場戰爭是因哈馬斯的殘殺引發，以色列沒有發動這場戰爭，也不想發動這場戰爭。

聯合國秘書長副發言人哈克（Farhan Haq）表示，安理會決議具有約束力，某程度上與國際法一樣。

聯合國安理會3月25日在只有美國棄權下，通過要求加沙在齋戒月即時停火的決議案。圖為中國駐聯合國大使張軍與會。（Reuters）

中國駐聯合國大使張軍也稱，安理會的決議具有約束力。對於數百萬陷於人道災難的加沙人民來說，這項決議如果得到全面有效的執行，可以帶來期待已久的希望。 他要求當事方履行聯合國憲章規定的義務，根據決議要求採取應有行動。

議案內容為「要求各方在齋戒月立即停火，從而實現永久可持續停火，要求立即無條件釋放所有人質，要求擴大人道主義援助，加強對平民的保護，消除大規模提供人道主義援助的所有障礙。」

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