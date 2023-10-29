歐美憂反猶主義禁聲援巴勒斯坦示威　以巴衝突恐引「西方割裂」？

以巴戰火點燃以來，加沙、以色列已經有逾8,000人死亡，但這場衝突也在英國、德國、法國、美國等歐美國家掀起反猶太浪潮，令身處歐洲的猶太人人心惶惶，擔心會成為針對洩憤的對象。



其中，德國反猶主義專員Felix Klein對《衛報》表示，「當人們聽說猶太人居住的房屋被標上大衛之星後都很震驚，這很難不敲響警鐘、讓人想起這個國家最恐怖的時代。」



在倫敦、柏林、巴黎、悉尼等許多歐美城市的街頭，民眾以數以千、萬乃至十萬計的規模走向街頭聲援巴勒斯坦，矛頭直指以色列，抗議以軍空襲加沙，造成大量無辜巴勒斯坦人傷亡。雖然大多集會和平克制，但亦有示威行動演變成暴力事件，引發當地警方強硬執法。

本月18日晚，德國首都柏林的一場示威活動造成65名警察受傷、174人遭到拘留。同日，有人將兩枚自製燃燒彈扔向市中心一座猶太教堂。另外，當地的社交平台也流傳多張圖片，稱柏林有多座猶太人居住的大樓門外，被噴上「大衛星」圖案，德國警方近日接到至少4宗同類報案。「大衛星」為猶太標誌，上世紀30年代納粹德國曾以此標示猶太商家，以呼籲民眾不要光顧。

圖為10月22日，法國工會在巴黎共和國廣場舉行示威活動中，呼籲在加沙實現和平與立即停火。（Reuters）

在英國布萊頓（Brighton）、曼徹斯特（Manchester）等地，有民眾召開聲援哈馬斯的集會，更有參與者形容哈馬斯的襲擊：「美麗且鼓舞人心」。倫敦大都會警察局上周亦指，該市今年10月錄得的反猶太犯罪報告比起上年激增13倍。多間猶太學校基於安全考慮，要暫時關閉。

另外，擁有歐洲最大猶太人及穆斯林人口的法國，有近50萬猶太人，以及超過500萬穆斯林居住。自以巴新一輪衝突爆發以來，當局經已嚴陣以待，在猶太會堂加強保安，全國安全警戒也提升至最高級別。內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）表示，自以巴衝突爆發以來，截至10月17日，法國已發生至少327宗反猶太主義事件，至少183人被捕。

據當地媒體報導，法國14個機場上周曾收到炸彈威脅，當中至少8個機場要疏散；羅浮宮、凡爾賽宮等著名景點也多次傳出炸彈警報，凡爾賽宮更在8天之內一度疏散7次。

大西洋彼岸，美國反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）的數據則顯示，10月7日至10月23日期間，美國發生的反猶太事件比上一年增加近400%。

10 月12 日，法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）下令禁止在法國境內舉行支持巴勒斯坦人的示威活動並逮捕參與者，圖為法國警察在里爾逮捕了一名在未經授權的支持巴勒斯坦人示威活動中的抗議者。（Reuters）

從右至左 反猶主義再壯大

歐美各國當局有理由對此感到憂心。歷史上，猶太人在歐洲被視為外來者、異端，伴隨着對猶太人天性貪婪的成見、蓄謀利用其出眾的財力和權力對付非猶太人的陰謀論。19至20世紀期間，外界對猶太人的排斥又增加了「科學種族主義」的理論依據，引發一戰期間的悲劇。

對猶太人的屠殺行為雖然已經成為歷史記憶，但近年來，許多歐美國家都出現反猶太主義抬頭的趨勢。早在今年5月，本次衝突爆發前，拜登政府就推出了首個應對反猶太主義的國家戰略，包含聯邦機構將在未來一年內採取的100項反猶太主義行動報告。法國、德國這兩個歐洲擁有最多猶太人人口的國家，也都出現針對猶太人暴力顯著增長的現象。

學者們普遍認為，歐美極端主義勢力的擴大促成了這一增長。在美國，反猶太主義向來由三K黨、新納粹組織和光頭黨這些極右翼組織和運動推動，宣揚圍繞猶太人種族劣等、控制金融部門等陰謀論，在4chan等最新的極端主義平台上，也在上演同樣的情形。

德國反猶主義專員Felix Klein說，「歷史表明，在任何危機中，反猶太主義都會爆發。」他認為，在新冠疫情引發的新危機下，人們同樣需要找到一個造成危機的罪魁禍首，反猶太主義提供了一套現成的理論，隨後又經社交媒體強化，再被德國選擇黨等極右翼政黨所接受和放大。

10月22日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在新建猶太教堂落成典禮上與政府反猶太主義專員Felix Klein交談。（Reuters）

先發制人ｖ 打壓自由？ 歐美陷兩難

為應對反猶太主義抬頭，各國政府也加緊應對。例如，德國警方先發制人地禁止了大多數聲援巴勒斯坦人民的集會，柏林教育、青年和家庭部更給予學校許可，禁止學生穿戴巴勒斯坦國旗、寫有「解放巴勒斯坦」（free palestine）的貼紙；法國也一度全面禁止支持巴勒斯坦的示威活動，但遭法院否決，稱須對示威活動進行逐個審議。

然而，這些措施引起人權組織的警告，國際特赦組織歐洲副總監Esther Major在一份聲明中說：「在許多歐洲國家，當局正在非法限制抗議的權利，包括針對某些口號、巴勒斯坦旗幟和標誌的措施，還有讓抗議者遭受警察暴力和逮捕等。」

歐洲多國政府憂慮反猶太主義抬頭，承諾會保護當地猶太社群。曾在二戰時期發生針對猶太人大屠殺的德國，當地民眾發起對抗反猶太主義集會，展示團結。德國總理朔爾茨強調，對於反猶太主義是「零容忍」，「猶太人的生活是德國的一部分，屬於這裡，我們將盡一切努力，保護和鞏固猶太人的生活。」

英國安全與犯罪研究學者Arie Perliger近日撰文警告，新一輪的反猶主義潮流從傳統的極右陣營蔓延到政治左翼，成功招攬反對以色列佔領行動的進步派：「我們的數據顯示，因以色列政策而引發的反猶太主義事件中，95%是由極左或身份不明的活動分子所為。僅有5%的事件是由已知的極右翼活動分子所為。」

随着以巴衝突進一步加劇，歐美官員在小心處理示威者訴求的同時陷入了兩難，一方面要避免進一步激化針對猶太人的極端行為，另一方面也要避免過度打壓民眾表達的自由。