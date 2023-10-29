歐美憂反猶主義禁聲援巴勒斯坦示威 以巴衝突恐引「西方割裂」？
以巴戰火點燃以來，加沙、以色列已經有逾8,000人死亡，但這場衝突也在英國、德國、法國、美國等歐美國家掀起反猶太浪潮，令身處歐洲的猶太人人心惶惶，擔心會成為針對洩憤的對象。
其中，德國反猶主義專員Felix Klein對《衛報》表示，「當人們聽說猶太人居住的房屋被標上大衛之星後都很震驚，這很難不敲響警鐘、讓人想起這個國家最恐怖的時代。」
在倫敦、柏林、巴黎、悉尼等許多歐美城市的街頭，民眾以數以千、萬乃至十萬計的規模走向街頭聲援巴勒斯坦，矛頭直指以色列，抗議以軍空襲加沙，造成大量無辜巴勒斯坦人傷亡。雖然大多集會和平克制，但亦有示威行動演變成暴力事件，引發當地警方強硬執法。
本月18日晚，德國首都柏林的一場示威活動造成65名警察受傷、174人遭到拘留。同日，有人將兩枚自製燃燒彈扔向市中心一座猶太教堂。另外，當地的社交平台也流傳多張圖片，稱柏林有多座猶太人居住的大樓門外，被噴上「大衛星」圖案，德國警方近日接到至少4宗同類報案。「大衛星」為猶太標誌，上世紀30年代納粹德國曾以此標示猶太商家，以呼籲民眾不要光顧。
在英國布萊頓（Brighton）、曼徹斯特（Manchester）等地，有民眾召開聲援哈馬斯的集會，更有參與者形容哈馬斯的襲擊：「美麗且鼓舞人心」。倫敦大都會警察局上周亦指，該市今年10月錄得的反猶太犯罪報告比起上年激增13倍。多間猶太學校基於安全考慮，要暫時關閉。
另外，擁有歐洲最大猶太人及穆斯林人口的法國，有近50萬猶太人，以及超過500萬穆斯林居住。自以巴新一輪衝突爆發以來，當局經已嚴陣以待，在猶太會堂加強保安，全國安全警戒也提升至最高級別。內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）表示，自以巴衝突爆發以來，截至10月17日，法國已發生至少327宗反猶太主義事件，至少183人被捕。
據當地媒體報導，法國14個機場上周曾收到炸彈威脅，當中至少8個機場要疏散；羅浮宮、凡爾賽宮等著名景點也多次傳出炸彈警報，凡爾賽宮更在8天之內一度疏散7次。
大西洋彼岸，美國反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）的數據則顯示，10月7日至10月23日期間，美國發生的反猶太事件比上一年增加近400%。
從右至左 反猶主義再壯大
歐美各國當局有理由對此感到憂心。歷史上，猶太人在歐洲被視為外來者、異端，伴隨着對猶太人天性貪婪的成見、蓄謀利用其出眾的財力和權力對付非猶太人的陰謀論。19至20世紀期間，外界對猶太人的排斥又增加了「科學種族主義」的理論依據，引發一戰期間的悲劇。
對猶太人的屠殺行為雖然已經成為歷史記憶，但近年來，許多歐美國家都出現反猶太主義抬頭的趨勢。早在今年5月，本次衝突爆發前，拜登政府就推出了首個應對反猶太主義的國家戰略，包含聯邦機構將在未來一年內採取的100項反猶太主義行動報告。法國、德國這兩個歐洲擁有最多猶太人人口的國家，也都出現針對猶太人暴力顯著增長的現象。
學者們普遍認為，歐美極端主義勢力的擴大促成了這一增長。在美國，反猶太主義向來由三K黨、新納粹組織和光頭黨這些極右翼組織和運動推動，宣揚圍繞猶太人種族劣等、控制金融部門等陰謀論，在4chan等最新的極端主義平台上，也在上演同樣的情形。
德國反猶主義專員Felix Klein說，「歷史表明，在任何危機中，反猶太主義都會爆發。」他認為，在新冠疫情引發的新危機下，人們同樣需要找到一個造成危機的罪魁禍首，反猶太主義提供了一套現成的理論，隨後又經社交媒體強化，再被德國選擇黨等極右翼政黨所接受和放大。
先發制人ｖ 打壓自由？ 歐美陷兩難
為應對反猶太主義抬頭，各國政府也加緊應對。例如，德國警方先發制人地禁止了大多數聲援巴勒斯坦人民的集會，柏林教育、青年和家庭部更給予學校許可，禁止學生穿戴巴勒斯坦國旗、寫有「解放巴勒斯坦」（free palestine）的貼紙；法國也一度全面禁止支持巴勒斯坦的示威活動，但遭法院否決，稱須對示威活動進行逐個審議。
然而，這些措施引起人權組織的警告，國際特赦組織歐洲副總監Esther Major在一份聲明中說：「在許多歐洲國家，當局正在非法限制抗議的權利，包括針對某些口號、巴勒斯坦旗幟和標誌的措施，還有讓抗議者遭受警察暴力和逮捕等。」
歐洲多國政府憂慮反猶太主義抬頭，承諾會保護當地猶太社群。曾在二戰時期發生針對猶太人大屠殺的德國，當地民眾發起對抗反猶太主義集會，展示團結。德國總理朔爾茨強調，對於反猶太主義是「零容忍」，「猶太人的生活是德國的一部分，屬於這裡，我們將盡一切努力，保護和鞏固猶太人的生活。」
英國安全與犯罪研究學者Arie Perliger近日撰文警告，新一輪的反猶主義潮流從傳統的極右陣營蔓延到政治左翼，成功招攬反對以色列佔領行動的進步派：「我們的數據顯示，因以色列政策而引發的反猶太主義事件中，95%是由極左或身份不明的活動分子所為。僅有5%的事件是由已知的極右翼活動分子所為。」
随着以巴衝突進一步加劇，歐美官員在小心處理示威者訴求的同時陷入了兩難，一方面要避免進一步激化針對猶太人的極端行為，另一方面也要避免過度打壓民眾表達的自由。