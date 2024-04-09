蘋果華裔工程師死於自動駕駛車禍　Tesla與家屬達成和解協議

蘋果一名華裔工程師在2018年駕駛Tesla Model X時遇車禍喪生，美國法院4月8日的文件顯示，Tesla與死者家屬就事件達成和解，但沒有透露賠償細節。



路透社報道，事件發生於2018年3月23日，譯音姓黃的Walter Huang當時駕駛Tesla Model X在三藩市附近一條公路上行駛，但車輛突然撞欄，他當場喪生，終年38歲。

Walter的家屬認為，Tesla的自動輔助駕駛（Autopilot）是肇事原因；他們的代表律師亦質疑，Tesla是否清楚Autopilot運作時，司機可能無法使用該系統。

不過Tesla反駁指，Walter在事發前正在玩電腦遊戲，稱他不當使用該系統。

報道指，這宗致命車禍是美國當局調查數以百計懷疑與Autopilot引致意外的個案之一。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）一直宣傳公司的Autopilot和全自動輔助駕駛（Full Self-Driving，FSD）技術領先對方，惟該公司至今仍未證實有能力生產全自動行駛的汽車。

馬斯克日前表示，Tesla計劃在8月8日公開完全自動駕駛的的士Robotaxi，並宣布美國的用戶可以免費試用FSD一個月。