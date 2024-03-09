美媒披露趙安吉車禍過程：駕Tesla操作失誤　汽車向後墜池塘

美國媒體星期五（3月8日）還原了福茂集團（Foremost Group）董事長兼行政總裁趙安吉上個月發生車禍的案發經過，指趙安吉在駕駛一輛特斯拉（Tesla）電動車時換檔操作失誤，導致整輛車墜入池塘。



《華爾街日報》在採訪了趙安吉的家人及關係密切的人、了解案件經過或當時在場的警方，並審查執法文件後，還原了這起案件的來龍去脈。

2月9日，趙安吉邀請了她在哈佛商學院認識的七名女性朋友到她位於德州的牧場共度假期。

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晚上11時30分，趙安吉準備返回主屋。由於當晚天氣寒冷、天色漆黑，趙安吉決定駕駛她的特斯拉Model X返回主屋，車程只有四分鐘。

但幾分鐘後，趙安吉驚慌地給一位朋友打求助電話，說她在進行三點掉頭操作時，誤將前進擋換成了倒車檔，導致汽車向後猛衝，翻過路壆，連車帶人墜入池塘，快速下沉。

報道說，趙安吉以前在駕駛Tesla時也犯過同樣的錯誤。

在接下來的幾個小時內，趙安吉的朋友、度假牧場經理及其妻子、消防員和警方試圖以打破窗戶、尋找逃生艙口等各種方式將趙安吉救出。但趙安吉被救出時為時已晚，當場宣告死亡，沒有送院，也沒有進行驗屍。

汽車安全專家說，汽車沉入水中後，司機約有一分鐘的時間搖下車窗逃出來。但對於特斯拉Model X等新型汽車，駕駛員可能只有幾秒鐘時間按下按鈕，在水位升得太高前搖下車窗。之後，唯一的逃生方式就是打破車窗。

然而，要在水下打破鋼化玻璃或更堅固的夾層玻璃幾乎不可能，而特斯拉Model X車型正使用了這類玻璃。

美媒《商業內幕》稱，關於趙安吉的特斯拉如何墜入池塘的細節此前未被警方公布。

布蘭科縣公共訊息官員2月29日在給德州總檢察長的信中寫道，儘管初步調查表明這是一宗不幸的事故，但治安官辦公室仍在將這宗事故作為刑事案件調查，直到有證據表明案件沒有犯罪性質。

趙安吉的丈夫布雷耶（Jim Breyer）星期五晚就上述消息在X平台發帖寫道：「我們的心都碎了。」

趙安吉1973年出生在美國，祖籍上海嘉定，是美國前勞工部長趙小蘭的妹妹，從2018年起擔任福茂集團的董事長兼首席執行官。趙安吉曾是中國銀行的董事會成員，也曾擔任中國國際貿易促進會副會長。

《紐約時報》稱，趙安吉和父親趙錫成（兩人都是美國公民）是少數在中國最大企業的董事會任職的外國人。他們都曾是中國國企船舶集團的董事，為中國軍方、福茂集團等客戶製造船舶。

本文獲《聯合早報》授權轉載

