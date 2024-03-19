Elon Musk馬斯克認服食K仔　稱助控抑鬱症：對Tesla投資者有好處

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前接受美國有線電視新聞網（CNN）前主播萊蒙（Don Lemon）採訪時辯稱，服用氯胺酮（Ketamine，俗稱K他命、K仔）是為治療他的「負面心態」，暗示他使用這種藥物對特斯拉的投資者有益。



（編按：馬斯克也駁斥了有關他用毒可能影響他的政府合約或華爾街投資者看法的說法。)

馬斯克受訪時表示，K他命可以幫助他控制類似抑鬱症的「負面的化學心理狀態」，（negative chemical mind state）並稱「對華爾街來說，重要的是執行力。 從投資人的角度來看，如果有什麼東西是我正在做的，那我應該繼續做下去」。

華爾街日報1月曾報道，馬斯克曾用過迷幻藥LSD、可卡因、搖頭丸和迷幻蘑菇等藥物，令特斯拉和SpaceX的高層和董事會成員憂心，使用違禁藥物恐違反聯邦政策，可能危及SpaceX與政府的合約。

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對此，馬斯克發文回應：「做了3年隨機的藥物測試。甚至沒有發現任何微量的毒品或酒精。」

氯胺酮可以在醫療環境中注射，與其性質相近的藥物Spravato都可用於憂鬱症等治療。

馬斯克未在受訪中透露其處方藥細節。

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