Ted Baker英國15間分店結業　245個職位受影響

清盤中英國服飾品牌Ted Baker星期一（4月8日）宣佈，關閉其在英國的15個零售店，245份工作受影響。



根據法媒報道，清盤聯合執行人Teneo透露，受影響職位有120個來自零售店、25個來自品牌總部。11家店面會在4月19日前關閉。

Ted Baker進入清盤程序前，零售店業主已向四家店鋪發出關閉通知，導致另外100份工作受到影響。

面對債務困擾和營運困難的Ted Baker，是在上個月宣佈清盤歐洲業務。文告說：「關閉的店面目前都在虧損，聯合清盤人評估後認為，即使租金大幅下調，公司也無法恢復盈利。」

美國品牌管理公司Authentic Brands Group（簡稱ABG）2022年以2億1100萬英鎊收購Ted Baker。報道稱，ABG目前正在為品牌的英國和歐洲零售和電商業務尋找新運營夥伴。

Ted Baker是在1987年成立，過去幾年一直面臨醜聞和債務危機，包括其創辦人被指騷擾女員工，導致他與他的團隊在2019年離開公司。

根據網上資料，Ted Baker在新加坡百利宮（Paragon）、濱海灣金沙（Marina Bay Sands）和愛雍烏節（ION Orchard）的三家零售店均已經關閉。

本文獲《聯合早報》授權轉載

