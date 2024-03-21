Ted Baker英國準備進入接管程序　英媒：近千職位面臨風險

英國時尚品牌Ted Baker的母公司ABG在3月19日證實，Ted Baker計劃任命接管人員，並向傳媒談到債務和困難零售環境問題。《衛報》（Guardian）指，這品牌的近1,000個工作職位面臨風險。



路透社指，與疫情有關的損失迫使Ted Baker在2022年把自己掛牌出售，然後ABG同意以約2.11億英鎊收購，但在僅1年多後，如今Ted Baker又計劃任命接管人員。

ABG代表透過聲明向傳媒講述，此舉是基於Ted Baker公司的債務和困難零售環境問題，「我們希望Ted Baker的員工和持份者能得到更好的結果」。

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在公司尋找新的金融合作夥伴或買家的同時，門市會保持營業，網站也會繼續接受訂單。

創立於1987年的Ted Baker，目前在英國及其他歐洲地區共有46間門市。《衛報》指，這間公司多年來苦苦掙扎，既面臨日益激烈的競爭，也受到創辦人Ray Kelvin退出的影響，Ray Kelvin陷於「強迫擁抱」的指控後，在2019年辭職。

ABG同時擁有Forever 21、Juicy Couture 等品牌。