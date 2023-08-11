波音787客機4個月內4宗偏離航道事故　民航意外調查指屬軟件問題

美國波音公司（Boeing）生產波音787型飛機，屢揭有質量問題。香港2019年7月至9月有4班波音787型客機在進近香港國際機場時偏離航道的事故，涉及三間航空公司。民航意外調查機構今發表四份調查報告，認為四宗直故均是客機自動駕駛儀飛行指引系統的軟件問題導致事故發生。調查小組也在其中一宗事故中，檢查駕駛艙錄音機的錄音時，亦發現音頻質量問題，已反映飛機製造商跟進。



波音787。（Getty Images）

4架飛機偏離着陸航向信標台指示航道

四宗事故發生在2019年7至10月內，分別是7月18日埃塞俄比亞航空客機、9月7日阿提哈德航空客機、9月29日及10月18日的維珍航空客機。

民航意外調查機構稱，客機利用儀表着陸系統進近和降落香港國際機場期間，偏離着陸航向信標台指示的航道，飛行員遂改以手動操控客機，並安全着陸。事件中無人受傷，客機亦無損毀。

本港2019年7至10有四宗涉波音787客機事故。（資料圖片）

已向飛機製造商提出兩項安全建議

調查報告認為，客機自動駕駛儀飛行指引系統的軟件問題導致事故發生，調查小組也在其中一宗事故中檢查駕駛艙錄音機的錄音時，亦發現音頻質量問題。小組已分別提出兩項安全建議，飛機製造商正作出跟進。