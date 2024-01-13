波音787空調故障　乘客感機艙壓力有變　新航飛韓國班機中途折返

新加坡航空公司（Singapore Airlines）一架飛往韓國的航班，1月10日在起飛近2小時後，因空調組件故障，折返樟宜機場。



《聯合早報》讀者反映，星期三（1月10日）由樟宜機場飛往韓國首爾仁川機場的SQ 600航班，部份乘客感覺到機艙壓力的變化，中途折返新加坡。

根據航班出行服務應用「飛常準」，這趟航班採用波音787-10夢幻客機（Dreamliner），機齡僅為0.3年。

另據航班追蹤平臺FlightAware，上述班機於香港時間星期三早上8時40分起飛後，經南中國海朝韓國方向飛行途中，大約在起飛1小時18分鐘後，飛行高度由3萬8800英呎開始下降，當時飛行速度為每小時567英里。過了不久，客機的飛行高度持續下降，然後掉頭，朝新加坡的方向折返。

新航在答覆《聯合早報》查詢時指出，上述航班因「技術原因」，在起飛近兩小時後折返新加坡，於香港時間10日下午12時40分安全降落新加坡。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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