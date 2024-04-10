岸田訪美4大議題：AUKUS納入日本與晶片AI合作受矚
撰文：許懿安
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日本首相岸田文雄已抵達美國進行國事訪問，與美國總統拜登達成新協議，與此同時，美國和日本企業也將簽署投資協議並鞏固其他聯繫。
路透社10月4日發文，指出是次美日峰會值得注意的地方：
軍事同盟升級
日本和美國預計將宣布升級計劃日美軍事同盟，包括駐日美軍司令部的變化、日本指揮部和更多軍備研發方面的聯合發展。
南海與AUKUS
拜登與岸田的會面預計將討論日本可能參與澳英美聯盟（AUKUS）安全協議先進武器項目的問題。美
同時，美國國家安全顧問傑沙利文9日表示，美國、澳洲、菲律賓和日本上週末舉行演習後，預計將在南海進行更多聯合巡邏。
微軟、人工智能
微軟9日表示，將在2年內投資29億美元（約227億港元），擴大在日本的雲端和人工智能基礎建設。
同樣在9日，兩國宣布四所大學將合作進行人工智慧研究，由英偉達（NVIDIA，又稱輝達）、亞馬遜 、軟銀 、微軟和其他公司提供的1.1 億美元（約8.6億港元）等私營公司提供資金。
太空
隨著與俄羅斯和中國的競爭加劇，日本希望透過美國阿爾忒彌斯計畫將第一位太空人送上月球，該計畫預計到 2026 年將人類送回月球。
子彈火車
預計美日領袖還將討論德州的一個子彈火車項目，該項目將使用日本的技術和投資。