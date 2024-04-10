岸田訪美4大議題：AUKUS納入日本與晶片AI合作受矚

日本首相岸田文雄已抵達美國進行國事訪問，與美國總統拜登達成新協議，與此同時，美國和日本企業也將簽署投資協議並鞏固其他聯繫。



路透社10月4日發文，指出是次美日峰會值得注意的地方：

軍事同盟升級

日本和美國預計將宣布升級計劃日美軍事同盟，包括駐日美軍司令部的變化、日本指揮部和更多軍備研發方面的聯合發展。

南海與AUKUS

拜登與岸田的會面預計將討論日本可能參與澳英美聯盟（AUKUS）安全協議先進武器項目的問題。美

同時，美國國家安全顧問傑沙利文9日表示，美國、澳洲、菲律賓和日本上週末舉行演習後，預計將在南海進行更多聯合巡邏。

岸田訪美：圖為2024年4月9日，美國總統拜登（Joe Biden，右二）和第一夫人吉爾（Jill Biden，右一）在歡迎日本首相岸田文雄（左二）開始對美國進行國事訪問時合影。圖中左一為岸田夫人岸田裕子。（REUTERS/Kevin Lamarque）

微軟、人工智能

微軟9日表示，將在2年內投資29億美元（約227億港元），擴大在日本的雲端和人工智能基礎建設。

同樣在9日，兩國宣布四所大學將合作進行人工智慧研究，由英偉達（NVIDIA，又稱輝達）、亞馬遜 、軟銀 、微軟和其他公司提供的1.1 億美元（約8.6億港元）等私營公司提供資金。

太空

隨著與俄羅斯和中國的競爭加劇，日本希望透過美國阿爾忒彌斯計畫將第一位太空人送上月球，該計畫預計到 2026 年將人類送回月球。

子彈火車

預計美日領袖還將討論德州的一個子彈火車項目，該項目將使用日本的技術和投資。