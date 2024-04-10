中東局勢｜伊朗以色列互威脅報復　伊拉克民兵稱打擊以國多個目標

以色列與伊朗緊張關係一再升級，綜合路透社、《以色列時報》報道，自伊朗威脅對以色列實施報復後，以方疑似就瞄準伊朗核設施做演習，伊朗海軍4月9日則表示，必要時或關閉霍爾木茲海峽。同日，伊拉克民兵武裝組織表示，對打擊以境內多個目標負責，以方目前未回應。



伊朗以色列互相威脅

以色列被指4月1日對伊朗駐敘利亞大馬士革大使館實施空襲，伊朗回應或將實施報復威脅以色列。以色列則回應若伊朗發動攻擊，則將回擊伊朗境內目標。以色列一直未對空襲事件置評，敘利亞和伊朗指責以色列應對此負責。

圖為2024年4月5日，伊朗德黑蘭，伊朗人聚集在此悼念空襲事件並參加聖城日紀念集會。（Reuters）

總部設於倫敦的《團結報》（Elaph News）引述匿名西方安全官員消息稱，以色列最近舉行空軍演習，其中包括瞄準伊朗核設施及其他關鍵基礎設施。

路透社引述伊媒報道稱，伊朗革命衛隊海軍司令坦格西里（Alireza Tangsiri）表示或將關閉霍爾木茲海峽以自保。該海峽位處中東石油出口要道，每日有約佔世界石油總消耗量20%的石油通過該海峽。

美媒：伊朗或促代理人施襲

美媒引述消息人士稱，伊朗擔心受到美國和以色列的報復，因而不太可能直接攻擊以色列，或轉而促使地區代理人代表伊朗發動襲擊。

伊拉克民兵武裝組織「伊斯蘭抵抗組織」（Islamic Resistance in Iraq）則在4月9日宣稱，在過去72小時內，已打擊以色列多個目標，包括以色列南部阿什凱隆（Ashkelon）的石油港及以色列在貝爾謝巴（Beersheba）的空軍基地。