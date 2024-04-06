伊朗駐敘使館被炸　或最快下週報復　美國嚴防「重大襲擊」

以色列襲擊伊朗駐敘使館致地區緊張局勢進一步惡化。《紐約時報》4月5日援引伊朗官員的話披露，伊朗所有武裝部隊已進入高度戒備狀態，決定必須對使館遇襲一事作出直接回應。



美政府高級官員此前稱，為應對伊朗最快可能下周發起的報復行動，美國正處於「高度戒備」狀態。有美軍高級指揮官認為，伊朗確實想利用目前存在的危機，但並不打算點燃更廣泛的地區衝突。

分析人士：伊朗將親自實施報復

4月5日，伊朗在全國多地舉行「聖城日」大規模示威遊行活動。數萬民眾聚集在伊朗首都德黑蘭市中心，高舉伊朗和巴勒斯坦國旗，抗議以色列在加沙地帶的軍事行動。報道稱，伊朗方面5日在為襲擊事件遇難者舉行的公開葬禮上誓言要報復以軍襲擊，儘管尚未透露報復的時間和形式，但加劇了外界對伊以爆發直接戰爭的擔憂。

「我們的勇士將懲罰猶太復國主義政權。」伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令侯賽因·薩拉米在德黑蘭的葬禮上說，「我們警告，任何敵人針對我們神聖制度的任何行為都將得到回應，伊朗民族的藝術就是摧毀帝國的力量。」

2024年4月4日，伊朗德黑蘭，在以色列空襲敘利亞首都大馬士革伊朗大使館建築群中喪生的伊斯蘭革命衛隊成員的家屬出席葬禮。（Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS）

根據兩名不具名伊朗官員的說法，目前伊朗已命令所有武裝部隊進入高度戒備狀態，決定必須通過直接行動回應以軍襲擊，以此形成威懾。

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）4日放風稱，「在伊朗對以色列作出回應後」，他將接受美國新聞媒體的採訪。

《紐約時報》注意到，伊朗採取強硬回擊曾有過先例。四年前，美國殺死「聖城旅」總司令蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）後，伊朗向美軍駐伊拉克基地發射大量導彈，造成超過100名美軍士兵受傷。報道稱，本輪巴以衝突爆發後，儘管伊朗支持的武裝組織對以色列發動了多次襲擊，但伊朗一直小心避免發生可能導致全面戰爭的直接衝突。

圖為2020年1月4日，伊朗民眾展示伊斯蘭革命衛隊最高指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）遺照。（Reuters）

美國軍事分析人士評估稱，伊朗更有可能親自發起報復行動，而不是像以往那樣讓其支持的武裝組織發動襲擊。一名以色列國防官員表示，以色列分析人士也得出了同樣的結論，即伊朗會親自下場，而不是通過真主黨採取行動。《紐約時報》認為，打擊以色列的最終決定權掌握在伊朗最高領袖哈梅內伊的手中，2020年也是由他下令對駐伊拉克美軍展開報復。

以軍暫停作戰部隊休假，美國處於「高度戒備」

當地時間4月1日，伊朗駐敘利亞大馬士革外交館舍遭到空襲，使館附屬的領事館大樓被「夷為平地」，造成包括七名伊朗軍事人員在內的十多人死亡。敘伊指認以色列發動襲擊，以軍對此不予置評，但據《紐約時報》報道，有4名不願意透露姓名的以色列官員承認以方實施此次襲擊。五角大樓2日也稱，美方初步評估顯示是以色列實施了空襲。

伊朗媒體稱，過去幾個月，以色列殺害了至少18名伊朗「聖城旅」（Liwa al-Quds）軍人，此次空襲卻非同尋常，不僅有大量高官身亡，也因為一般而言外交機構不會受到衝突波及。但以色列官員堅稱，伊朗駐敘使館是革命衛隊基地，因此是合法目標。

伊朗外交政策事務專家扎雷伊則認為，以色列襲擊伊朗駐敘利亞大使館的一個重要原因是，轉移全球輿論對其在加沙地帶「罪行」的關注度。

圖為2024年3月11日，以巴戰爭持續之際，一名以軍在以色列-加沙邊境附近的軍車附近祈禱。（Reuters）

伊朗駐敘利亞使館遭空襲之後，以色列對伊朗可能作出的反應保持高度警惕。當地時間4日，以色列軍方發表聲明稱，鑑於目前的形勢研判，以軍決定暫停所有作戰部隊的休假。以色列政府一名發言人表示，以色列已經為應對「每一種情況」都做好了準備，並將以「武力回應任何攻擊以色列的企圖」。

同一天，以色列特拉維夫（Tel Aviv）以及中部多地的全球定位系統服務（GPS）中斷，一些以色列民眾稱無法使用定位以及導航類服務。以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）當天晚些時候證實，以軍當天開始對以色列部分地區的GPS訊號進行干擾，稱此舉是為了加強對導彈、無人機等制導武器攻擊的防禦。

美媒5日援引一名美國政府高級官員的話報道稱，對於伊朗駐敘利亞使館建築遇襲一事，美國正處於「高度戒備」狀態，並積極準備應對伊朗可能最快於下週發動的、針對以色列或美國在該地區資產的「重大」襲擊，但他們尚不清楚伊朗計劃何時以及如何回擊。

另據哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，美國官員稱美方獲得的情報顯示，伊朗在報復性襲擊中可能會使用大量的「沙赫德」無人機和巡航導彈，並且可能會襲擊與伊朗使館對等的以色列外交設施，時間大概會在現在至下週齋月結束之間。

圖為2020年1月在位於伊拉克巴格達以西的阿薩德空軍基地（Ain Al-Asad Air Base），兩架美軍車輛在基地內行駛（Reuters）

本週，美國駐中東空軍最高指揮官格林克維奇在華盛頓對防務專家小組說：「從軍事角度來看，我最擔心的是，這是否會導致某種後果？比如地區局勢升級。我們正在非常仔細地關注事態發展，了解伊朗人的說法以及他們打算如何回應。」

「我確實認為伊朗人無意引發更廣泛的地區衝突。」他補充道，「他們的確想利用目前存在的危機，但他們對與以色列、美國或其他任何人開戰不感興趣。」

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