伊朗駐敘使館被炸　或最快下週報復　美國嚴防「重大襲擊」

以色列襲擊伊朗駐敘使館致地區緊張局勢進一步惡化。《紐約時報》4月5日援引伊朗官員的話披露,伊朗所有武裝部隊已進入高度戒備狀態,決定必須對使館遇襲一事作出直接回應。



美政府高級官員此前稱,為應對伊朗最快可能下周發起的報復行動,美國正處於「高度戒備」狀態。有美軍高級指揮官認為,伊朗確實想利用目前存在的危機,但並不打算點燃更廣泛的地區衝突。

4月5日,伊朗在全國多地舉行「聖城日」大規模示威遊行活動。數萬民眾聚集在伊朗首都德黑蘭市中心,高舉伊朗和巴勒斯坦國旗,抗議以色列在加沙地帶的軍事行動。報道稱,伊朗方面5日在為襲擊事件遇難者舉行的公開葬禮上誓言要報復以軍襲擊,儘管尚未透露報復的時間和形式,但加劇了外界對伊以爆發直接戰爭的擔憂。

「我們的勇士將懲罰猶太復國主義政權。」伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令侯賽因·薩拉米在德黑蘭的葬禮上說,「我們警告,任何敵人針對我們神聖制度的任何行為都將得到回應,伊朗民族的藝術就是摧毀帝國的力量。」

2024年4月4日,伊朗德黑蘭,在以色列空襲敘利亞首都大馬士革伊朗大使館建築群中喪生的伊斯蘭革命衛隊成員的家屬出席葬禮。(Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)