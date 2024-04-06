伊朗駐敘使館被炸 或最快下週報復 美國嚴防「重大襲擊」
以色列襲擊伊朗駐敘使館致地區緊張局勢進一步惡化。《紐約時報》4月5日援引伊朗官員的話披露，伊朗所有武裝部隊已進入高度戒備狀態，決定必須對使館遇襲一事作出直接回應。
美政府高級官員此前稱，為應對伊朗最快可能下周發起的報復行動，美國正處於「高度戒備」狀態。有美軍高級指揮官認為，伊朗確實想利用目前存在的危機，但並不打算點燃更廣泛的地區衝突。
分析人士：伊朗將親自實施報復
4月5日，伊朗在全國多地舉行「聖城日」大規模示威遊行活動。數萬民眾聚集在伊朗首都德黑蘭市中心，高舉伊朗和巴勒斯坦國旗，抗議以色列在加沙地帶的軍事行動。報道稱，伊朗方面5日在為襲擊事件遇難者舉行的公開葬禮上誓言要報復以軍襲擊，儘管尚未透露報復的時間和形式，但加劇了外界對伊以爆發直接戰爭的擔憂。
「我們的勇士將懲罰猶太復國主義政權。」伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令侯賽因·薩拉米在德黑蘭的葬禮上說，「我們警告，任何敵人針對我們神聖制度的任何行為都將得到回應，伊朗民族的藝術就是摧毀帝國的力量。」
根據兩名不具名伊朗官員的說法，目前伊朗已命令所有武裝部隊進入高度戒備狀態，決定必須通過直接行動回應以軍襲擊，以此形成威懾。
伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）4日放風稱，「在伊朗對以色列作出回應後」，他將接受美國新聞媒體的採訪。
《紐約時報》注意到，伊朗採取強硬回擊曾有過先例。四年前，美國殺死「聖城旅」總司令蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）後，伊朗向美軍駐伊拉克基地發射大量導彈，造成超過100名美軍士兵受傷。報道稱，本輪巴以衝突爆發後，儘管伊朗支持的武裝組織對以色列發動了多次襲擊，但伊朗一直小心避免發生可能導致全面戰爭的直接衝突。
美國軍事分析人士評估稱，伊朗更有可能親自發起報復行動，而不是像以往那樣讓其支持的武裝組織發動襲擊。一名以色列國防官員表示，以色列分析人士也得出了同樣的結論，即伊朗會親自下場，而不是通過真主黨採取行動。《紐約時報》認為，打擊以色列的最終決定權掌握在伊朗最高領袖哈梅內伊的手中，2020年也是由他下令對駐伊拉克美軍展開報復。
以軍暫停作戰部隊休假，美國處於「高度戒備」
當地時間4月1日，伊朗駐敘利亞大馬士革外交館舍遭到空襲，使館附屬的領事館大樓被「夷為平地」，造成包括七名伊朗軍事人員在內的十多人死亡。敘伊指認以色列發動襲擊，以軍對此不予置評，但據《紐約時報》報道，有4名不願意透露姓名的以色列官員承認以方實施此次襲擊。五角大樓2日也稱，美方初步評估顯示是以色列實施了空襲。
伊朗媒體稱，過去幾個月，以色列殺害了至少18名伊朗「聖城旅」（Liwa al-Quds）軍人，此次空襲卻非同尋常，不僅有大量高官身亡，也因為一般而言外交機構不會受到衝突波及。但以色列官員堅稱，伊朗駐敘使館是革命衛隊基地，因此是合法目標。
伊朗外交政策事務專家扎雷伊則認為，以色列襲擊伊朗駐敘利亞大使館的一個重要原因是，轉移全球輿論對其在加沙地帶「罪行」的關注度。
伊朗駐敘利亞使館遭空襲之後，以色列對伊朗可能作出的反應保持高度警惕。當地時間4日，以色列軍方發表聲明稱，鑑於目前的形勢研判，以軍決定暫停所有作戰部隊的休假。以色列政府一名發言人表示，以色列已經為應對「每一種情況」都做好了準備，並將以「武力回應任何攻擊以色列的企圖」。
同一天，以色列特拉維夫（Tel Aviv）以及中部多地的全球定位系統服務（GPS）中斷，一些以色列民眾稱無法使用定位以及導航類服務。以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）當天晚些時候證實，以軍當天開始對以色列部分地區的GPS訊號進行干擾，稱此舉是為了加強對導彈、無人機等制導武器攻擊的防禦。
美媒5日援引一名美國政府高級官員的話報道稱，對於伊朗駐敘利亞使館建築遇襲一事，美國正處於「高度戒備」狀態，並積極準備應對伊朗可能最快於下週發動的、針對以色列或美國在該地區資產的「重大」襲擊，但他們尚不清楚伊朗計劃何時以及如何回擊。
另據哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，美國官員稱美方獲得的情報顯示，伊朗在報復性襲擊中可能會使用大量的「沙赫德」無人機和巡航導彈，並且可能會襲擊與伊朗使館對等的以色列外交設施，時間大概會在現在至下週齋月結束之間。
本週，美國駐中東空軍最高指揮官格林克維奇在華盛頓對防務專家小組說：「從軍事角度來看，我最擔心的是，這是否會導致某種後果？比如地區局勢升級。我們正在非常仔細地關注事態發展，了解伊朗人的說法以及他們打算如何回應。」
「我確實認為伊朗人無意引發更廣泛的地區衝突。」他補充道，「他們的確想利用目前存在的危機，但他們對與以色列、美國或其他任何人開戰不感興趣。」
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