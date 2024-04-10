AUKUS擬邀韓國加拿大新西蘭參與第二支柱　韓媒：或面臨外交問題

韓聯社4月10日報道，根據美方官員回覆，澳英美聯盟（AUKUS）考慮讓韓國、加拿大、新西蘭加入合作推進「第二支柱」，即人工智能（AI）、量子等領域，韓媒指，若韓方決定參與或面臨外交問題，韓方不能不考慮對華關係。



英國、美國和澳洲三國防長4月8日發表聯合聲明，證實正考慮與日本合作發展AUKUS「第二支柱」計劃。

韓聯社10日報道，美方高級官員在回應提問時，談到AUKUS夥伴也正考慮一系列的「第二支柱」額外夥伴，包括韓國、加拿大與新西蘭。

官員稱「在完全達到共識、通過需時數個月協商的過程下，才會添加額外合作夥伴。」

2023年3月13日，美國總統拜登、澳洲總理阿爾巴尼斯和英國首相辛偉誠在美國加州聖地亞哥洛馬角海軍基地舉行三邊會議後就澳英美聯盟（AUKUS） 夥伴關係發表演說。（Reuters）

韓聯社也報道指，AUKUS在8日發聲明釋放「擴員」消息前，已提前向韓國政府說明有關內容。

報道引述當地分析指，若韓方決定參與AUKUS的第二支柱項目，恐怕會面臨諸多外交問題，由於AUKUS被認為是帶有牽制中國色彩的軍事同盟，因此就AUKUS相關事宜做決策時，韓方不能不考慮對華關係。

日本共同社10日則指，AUKUS把日本拉入其中，明顯是期待日方為需要龐大費用的下一代武器開發提供資金援助，AUKUS聯合聲明中明確寫道夥伴國的條件之一是「資金籌措」。