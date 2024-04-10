AUKUS擬邀韓國加拿大新西蘭參與第二支柱 韓媒：或面臨外交問題
撰文：成依華
出版：更新：
韓聯社4月10日報道，根據美方官員回覆，澳英美聯盟（AUKUS）考慮讓韓國、加拿大、新西蘭加入合作推進「第二支柱」，即人工智能（AI）、量子等領域，韓媒指，若韓方決定參與或面臨外交問題，韓方不能不考慮對華關係。
英國、美國和澳洲三國防長4月8日發表聯合聲明，證實正考慮與日本合作發展AUKUS「第二支柱」計劃。
韓聯社10日報道，美方高級官員在回應提問時，談到AUKUS夥伴也正考慮一系列的「第二支柱」額外夥伴，包括韓國、加拿大與新西蘭。
官員稱「在完全達到共識、通過需時數個月協商的過程下，才會添加額外合作夥伴。」
韓聯社也報道指，AUKUS在8日發聲明釋放「擴員」消息前，已提前向韓國政府說明有關內容。
報道引述當地分析指，若韓方決定參與AUKUS的第二支柱項目，恐怕會面臨諸多外交問題，由於AUKUS被認為是帶有牽制中國色彩的軍事同盟，因此就AUKUS相關事宜做決策時，韓方不能不考慮對華關係。
日本共同社10日則指，AUKUS把日本拉入其中，明顯是期待日方為需要龐大費用的下一代武器開發提供資金援助，AUKUS聯合聲明中明確寫道夥伴國的條件之一是「資金籌措」。