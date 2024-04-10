韓國遇溺幼童遭11家醫院拒收後死亡　輿論譁然

據韓國《朝鮮日報》4月9日報道，日前，韓國忠清北道一名2歲9個月大的女童溺水後輾轉多家醫院遭拒收，最終不幸離世。此事正值韓國醫生大規模罷工之時，引起輿論譁然。



報道稱，這名幼童3月30日掉進一米深的水溝，被父親救起時心臟處於驟停狀態。女童在被緊急送往當地一家醫院接受治療後，心跳恢復正常。醫院認為需要將其轉至大型醫院進行緊急手術，因此向忠清北道、忠清南道和首都圈的11家醫院提出轉院要求，然而，這些醫院都以「人力不足」、「病牀不足」等理由拒絕接收兒童重症患者。不久後，女童再次心臟驟停，並被宣布死亡。

韓國總理韓德洙9日就這宗事件表示，「此事把大韓民國面臨的必要醫療和地方醫療系統崩潰赤裸裸地展現出來」，「為了避免再次發生這種悲劇，我們正着手進行醫療改革」。

韓福祉部於2月6日公布，將從2025學年度高考開始擴招醫學院新生，規模從現行的3058人增至5058人，增幅約為65%。韓國醫生團體認為，政府此舉最終會導致醫生陷入惡性競爭，並提供過度醫療服務，從而給公共健康保險計劃帶去更大負擔。

韓國醫生罷工：圖為2024年2月19日，醫護人員走在韓國首爾一間醫院內。（Yonhap via REUTERS）

為了抗議這一改革，韓國首都圈五大醫院實習醫生和住院醫生從2月20日起停止工作，全國100多所醫院的6415名實習醫生提出辭職。外界當時就擔心，醫生集體離崗可能導致韓國醫療一線陷入混亂。

一些批評人士則認為，韓國醫療界人士反對擴招計劃，可能是擔心擴招將導致他們的收入減少。韓國總統尹錫悦於2月19日表示，「醫療界鬥不過國民」，韓國政府絕不會姑息醫療界的集體行動，20日強調韓國醫生團體和醫學生「不應該拿民眾生命和健康當賭注」，表示韓國政府將堅持擴招高校醫學生的計劃。

雙方現已僵持了數星期，但此前民調顯示韓國民眾普遍支持政府立場，而最大在野黨韓國民主黨也表示反對醫生的辭職。韓國今天（10日）正在開展議會選舉，這被認為將決定醫療改革的未來。

在女童溺水事件後，韓國急救醫生團體表示，如果僵局不能早日化解，急救醫生將採取遞交辭呈等行動聲援實習和住院醫生，那將導致「毀滅性後果」。

韓國醫生罷工潮：圖為2024年2月21日，一名病人走在首爾世福蘭斯醫院的走廊。（Reuters）

韓國MBN電視台8日援引韓國醫學界消息稱，醫協緊急對策委員會也準備在選舉後的11日或12日與全國醫學院教授協會、韓國醫科大學等舉行聯合記者會。屆時預計教授團體、住院醫生、醫科大學生將組成「聯合應對陣線」，以統一與政府進行談判溝通。

據韓聯社報道，截至本月8日，首爾7家政府指定的大型急救醫療中心中，已有6家因人手不足減少或暫停了部份手術和治療，在崗醫生已不堪重負。從全國範圍來看，44家急救醫療中心中超過9家無法正常提供急救服務。9日前，醫生辭職事件就已被認為導致過多人死亡，包括一名曾被七家醫院拒收的女子。

據韓國統計廳2月28日發布的數據，韓國2023年新生兒人數按年減少7.7%，為23萬人，總和生育率（女性一生中預計生育的孩子數量）為0.72，雙雙創下歷史最低紀錄。

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