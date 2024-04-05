以色列版關塔那摩灣?　醫生吹哨人：囚犯因長期被扣腳鐐截肢

「就在本週，兩名囚犯因腳鐐受傷而雙腿被截肢，不幸的是，這只是例行公事。」



臭名昭著的拘留中心斯德泰曼暫時關押著數百名巴勒斯坦囚犯 ，有以色列野戰醫院的一名醫生就這裏的酷刑和可怕情況作出舉報。一些人權捍衛者（包括以色列人）稱這裏為「以色列的關塔那摩灣」 ，甚至是「集中營」。



以色列《國土報》周四報導了這一事件，在一封寫給以色列總檢察長、國防部長和衛生部長的信中 ，這位匿名醫生描述了貝爾謝瓦附近的以色列國防軍（IDF）斯德泰曼基地（Sde Teiman）可能犯下的戰爭罪行。被以色列國防軍俘虜的巴勒斯坦武裝分子，以及許多年齡從十幾歲到七十多歲的平民人質，都被關在籠子裏，每個籠子裏關著70至100人，直到他們被轉移到以色列普通監獄或被釋放。

「從醫療機構開業的第一天到今天，我面臨著嚴重的道德困境。」醫生寫道。 「不僅如此，我寫信警告您，該設施的運作不符合《拘禁非法戰鬥人員法》中有關健康的任何條款。」

被以色列軍隊逮捕和拘留的加沙人在法律上不被以色列視為戰俘，因為以色列不承認加沙是一個國家。這些被拘留者大多是根據《非法戰鬥人員拘留法》（Internment of Unlawful Combatants Law）關押的，該法允許將任何涉嫌參與針對以色列的敵對行動的人監禁最多75天，而無需見法官。

人權觀察警告說，該法律「剝奪了有意義的司法審查和正當程序權利」。

斯德泰曼的被拘留者被迫以用吸管餵食，並用尿布排便。他們還被迫開燈睡覺，據稱還遭受毆打和酷刑。其他被以色列軍隊抓走的巴勒斯坦人表示，他們在臨時拘留場所遭到電擊、被狗咬傷、被冷水浸泡、被剝奪食物和水、被剝奪睡眠、被大聲播放音樂等。

該名吹哨人醫生表示，營地醫院的所有病人的四肢都被戴上手銬，不管他們被認為有多危險。去年12月，該設施的一名醫務人員遭到襲擊後，以色列衛生部官員便下令作出四肢上銬的做法。現在，該營地估計有600至800名囚犯每天24小時都戴著腳鐐。

起初，袖口是塑膠拉鍊領帶，但現在使用的是金屬的。醫生說，營地裏一半以上的病人都遭受手銬傷害，其中一些需要「反覆接受手術干預」（ repeated surgical interventions）。

「就在本週，兩名囚犯因腳鐐受傷而被截去雙腳，不幸的是，這只是例行公事，」他告訴 《國土報》。吹哨人還聲稱該機構的醫療服務並不合格，通常只有一名當值醫生，有時是婦科醫生或骨科醫生。

「這最終導致併發症，有時甚至導致患者死亡」他說。

這使得我們所有人——醫療團隊和你們，衛生部和國防部的負責人，成為違反以色列法律的同謀。也許對我作為一名醫生來說更糟糕，因為這違反了我對病人的基本承諾。患者，無論他們身在何處，正如我 20年前畢業時所發誓的那樣。

該醫生在信中聲稱，他就斯德泰曼醫院的惡劣條件向衛生部總幹事發出警告，但「該機構的運作方式沒有發生實質變化」。

倫理委員會於二月訪問了該營地；該醫生表示，其成員「擔心自己的法律風險和承保範圍，因為他們參與了一家違反現行法律規定運營的機構。」

上個月， 《國土報》透露，自10月7日以來，已有27名被拘留者在斯德泰曼和阿納托特（Anato）營的拘留期間或在以色列審訊期間死亡。其中一些是哈馬斯或其他武裝分子，他們在與以色列國防軍部隊作戰時被俘或受傷，另一些則是平民，其中一些是先前存在的健康狀況，例如一名患有糖尿病的工人，在被捕並被送往阿納托特處死時並沒有涉嫌任何犯罪行為。

一名前斯德泰曼被拘留者聲稱，他親眼目睹以色列軍隊在不同事件中處決了五名囚犯。

以色列《國土報》發表編輯評論，反對以色列政府虐待被拘留巴勒斯坦人，並指內塔尼亞胡政府應馬上結束加沙戰爭。

針對27名被拘留者死亡事件，並援引以酷刑和無限期拘留而聞名的古巴關塔那摩美軍監獄， 《國土報》編輯委員會上個月寫道，「斯德泰曼和其他拘留設施不是關塔那摩灣， ……國家有責任保護被拘留者的權利，他們不是正式的戰俘。」

編輯們說：「往好了說，以色列對加沙人的命運漠不關心，往壞了說，就是對他們進行報復，這都是戰爭罪行的沃土。」「以色列人的冷漠和復仇的願望絕不能構成讓被拘留者流血的許可……哈馬斯扣押和虐待以色列人質的事實不能成為虐待巴勒斯坦被拘留者的藉口或理由。」

去年12月，總部位於日內瓦的倡議組織歐洲地中海人權觀察組織（該組織還指責以色列國防軍允許以色列平民目睹巴勒斯坦囚犯遭受酷刑）要求對其所謂的「新關塔那摩監獄」進行調查。

以色列人權組織和個人也譴責斯德泰曼的虐待行為，該監獄與關塔那摩灣一樣，被 稱為「集中營」。

「夠了，夠了。我們必須阻止這種奔向深淵的行為，」 希伯來大學高級講師梅吉多（Tamar Megiddo）周三敦促道。 「這場戰爭必須結束。這個政府需要結束。」

本文轉載自Common Dreams, 香港01編譯