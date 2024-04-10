韓國首爾景點廣藏市場爆「劏客」風波　韓媒：向外國人下手

位於首爾鍾路區的觀光景點廣藏市場是韓國知名傳統市場，但近來有小食店爆出針對外國人的「劏客」風波，據韓媒4月8日指，有小食店被指會以「混合口味」為由，向外國人顧客多收錢。



《朝鮮日報》報道，YouTube頻道「美食店男人」3月10日發布影片，講述他與外國朋友一同到訪廣藏市場，兩人用英語溝通，並光顧小食店吃米腸和餃子。

據「美食店男人」稱，外國朋友點選的是肉餃子，但發現得到的是肉餃子與泡菜餃子放在一起的拼盤，他稱「我們明明點的是肉餡料，她卻說『Mix！』（混合），然後加入了泡菜餃子端上來。」

若然單是肉餃子，價錢是5000韓圜（約29港元），但變了混合口味的餃子後，價錢就變成1萬韓圜（約58港元）。他又指，看到小食店職員同樣對旁邊的東南亞客人說「Mix!」，也收了對方兩倍價錢。

這位YouTuber稱「當着人面前這樣做，實在是太無語了…… 朋友看到我僵硬的表情，大概猜到是什麽情況，也覺得很無語。我太羞愧了，都不知道該說些什麽。」

報道指，廣藏市場在不久前也爆出類似的劏客風波，YouTube頻道「炒年糕女王」2月發布影片，批評有店鋪在顧客點選6000韓圜（約35港元）的糯米腸時，老闆就會說「給你加一點」，讓客人以為只是加些豬內藏，不以為意，但最後發現被收取1萬韓圜（約58港元）的什錦米腸價錢。此事引起關注後，同樣遭到網民批評。