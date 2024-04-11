O.J. Simpson辛普森去世　美國極具爭議人物曾因殺妻案轟動世界

前美式足球明星辛普森（O.J. Simpson）4月10日去世，終年76歲。他的家人透過聲明公布消息。



辛普森的家人在社交網站X（前稱Twitter）發文指，辛普森4月10日在與癌症的鬥爭中去世，死前他的孩子與孫子陪伴在側，聲明又指希望在這段過渡時期獲得私隱。

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辛普森是美國當代極受爭議人物，他過去是美式足球界天王巨星，於1994年涉嫌殺妻後脫罪，其後到2007年又因持械行劫等罪被控，獲刑33年，至2017年提早獲假釋。

辛普森1994年被控殺害他的前妻Nicole Brown Simpson及其好友Ronald Goldman，轟動全世界，經歷長達兩年的公開審訊，最終因證據不足而獲判無罪，辛普森被捕、接受審訊、獲判無罪的過程全程通過電視媒體直播，被美國人稱作「世紀審判」，也被視為經典司法案件。

據時代周刊網站指，1995年10月3日早上，有超過1.5億觀眾收看辛普森案的判決，佔美國全國人口的57%。

2007年他因持槍搶劫獲刑33年，當時不少人認為如此重判屬罕見，存在着「殺妻案」帶來的影響。

美國影視界也曾有劇集《辛普森殺妻案》（The People v. OJ Simpson American Crime Story）。