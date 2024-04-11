2024全球富豪移民數目料創紀錄　美國有錢人最想取得這些國家護照

全球富豪正在建立「護照組合」，取得第二、第三、或甚至第四國的公民身分，以便政治動盪時可逃出母國。當中仍以美國的居留權或公民身份最熱門，美國富豪則對葡萄牙、馬爾他、希臘及意大利等國的公民身份特別感興趣。



CNBC報道，專精高淨值公民議題的律師事務所Henley & Partners指出，隨着戰爭爆發、政府打壓富豪、以及政治不確定驅使更多富裕居民搬到其他國家。

今年全球百萬美元富豪移民人數預料將刷新紀錄，推估12.8萬名百萬美元富豪都將搬到新國家，多於去年的12萬，也高於2013年的5.1萬人。

美國仍是全球百萬美元富豪尋求移居的最熱門地點，今年預估將流入3,500人，多於去年的淨流入2,200人。

中國大陸則依然是最多富豪遷出的國家，去年淨流出13.5萬名百萬美元富豪。

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私人客戶部門主管佛列克（Dominic Volek）指出，「美國仍是個偉大的國家」，「但如果我很有錢，我會想對波動和不確定性程度避險，有錢人深知投資多樣化的道理，因此如果也有能力多元化生活地點，卻只擁有一國公民或居民身分，也不合理」。

最近美國尋求第二公民身分的知名美國富豪，包括科技億萬美元富豪投資人提爾獲得新西蘭公民身分，Google前行政總裁施密特（Eric Schmidt）也申請取得塞浦路斯公民。

根據Henley & Partners，美國人取得第二本護照的熱門國家，包括葡萄牙、馬爾他、希臘及意大利，其中又以葡萄牙的黃金簽證計劃特別受歡迎，因為只要投資一檔基金或私募股權50萬歐元（約421萬港元），就能同時取得居民和公民身分，在歐洲旅行時又能免簽。

佛列克說，馬爾他投資不動產30萬歐元的黃金簽證計劃，也「尤其受美國人歡迎」。

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不過，雖然少數美國富豪會因為課稅問題而放棄美國公民身分，但多數富豪都還不會打包搬走並放棄美國公民，而是想補強美國護照的不足，以更容易到對美國較不友善的國家投資或旅行。

Henley & Partners的報告顯示，美國、英國及以色列公民對自己在國外是否受歡迎突然沒那麼確定，因此另一本護照能提供彈性，持有被認為更中立或政治溫和的國家護照，成為珍貴的備用選項。

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